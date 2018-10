Molly Egelind havde det fantastisk, mens hun gik på Skuespillerskolen i Odense. Der følte hun sig for første gang ikke underlig eller anderledes, og i stedet for kun at blive god til et fag, blev hun også god til at være menneske. - Hele den uddannelse handler om at blive mest dig selv. Om at finde ind til kernen af, hvem du er, og dyrke det. Det er en fantastisk dannende uddannelse, siger hun. Foto Birgitte Carol Heiberg