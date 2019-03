Skuespiller Esben Dalgaard er adrenalinjunkie og nyder kicket ved at være på, sådan som han er det både på Det Kongelige Teater, i tv-serien "Bedrag" og snart også i familiefilmen "Hacker". Men han erkender også, at det skaber en form for afhængighed, som han i hvert fald tænker over. - Spørgsmålet er, om det i længden er sundt hele tiden at have en spændingskurve, der er fyldt op i en bue over glasset, siger han.