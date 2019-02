Skuespiller Bodil Jørgensen: Livet er aldrig så rigt, at det giver uden at tage fra os

Bodil Jørgensen er ikke på Facebook og må ud at banke på dørene hos folk for at få venner, som hun siger det. Ofte er det dog andre mennesker, der banker på hendes dør, og hun lukker dem gerne ind. For eksempel har hun i en årrække hjulpet en uledsaget syrisk flygtningedreng og hans familie. - Jeg ved, hvor meget indhold, det giver, at give bare lidt for os, der har alt, siger hun. Foto: Birgitte Carol Heiberg