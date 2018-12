Skuespiller Allan Olsen: - Når jeg kigger mig selv i spejlet om morgenen, er jeg god nok

Allan Olsen har naturligvis søgt efter forklaringer på, hvorfor alkoholen ramte ham så vanvittigt hårdt. Én ting var et følsomt og sensitivt sind, én anden ting var den ramme, han voksede op i hjemme, hvor han savnede mere faste rammer. Han følte sig i høj grad overladt til sig selv, og når han ser billeder af sig selv som lille, kan han få helt ondt af fyren på billederne. - Man begynder jo at holde med sig selv, for man er jo offer for alle mulige omstændigheder, som han siger. Foto: Birgitte Carol Heiberg