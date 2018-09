Men før vi går til vaflerne, skal jeg lige gøre den historie færdig, som jeg begyndte på for et par uger siden - da vi sejlede rundt nede i Holland og ikke kunne få autopiloten til at virke.

Hvad han har lidt svært ved, fordi han som sagt er meget flink - men jeg forstår et vink med en vognstang og bemestrer kunsten at se brødebetynget ud på kommando. Så det gjorde jeg - og skorstensfejeren, som hedder Ejner, forklarede til gengæld, at man kan købe en ventil, som meget let kan spændes på siden af aftræksrøret - lige over fyret - kan det være lettere?

- Og det er for resten en rigtig god idé at flytte den indenfor i fyrrummet - så tæt ved fyret som muligt, sagde den flinke mand og forsøgte at se meget bestemt ud.

Således belært ringede jeg til Ejners chef, Steffen. Han er fejemester og har før givet gode råd her i spalterne - og også denne gang skulle det vise sig, at han er værd at lytte til:

Så fik jeg den gode idé at ringe til ham, der på min mobil er noteret som Jannich Pillefyr - han er chef for NBE, som har lavet mit fantastiske (næsten) selvrensende pillefyr, og han plejer at vide alt, hvad der er værd at vide om den slags.

- Og for det tredje er det en fordel, at det er opvarmet luft fra fyrrummet, som den slipper ind i skorstenen, når trækket er for stort - hvis den lukker en masse kold udeluft ind i skorstenen, øger du problemet med kondens.

- For det andet er det en god ting, at den sidder inde ved fyret, for så kan du i det daglige holde øje med den - at klappen vipper, som den skal.

- For det første kan du jo selv se, hvad der sker, når den sidder udenfor - efter få år er den sat til i skidt og møg og fugt og rust, så den ikke virker mere. Den er ret følsom, og når den sidder varmt og tørt indenfor, er der simpelthen en bedre chance for, at den virker i mange år.

Vigtig dims

Men hvorfor skal man overhovedet have en trækregulering i skorstenen - skal den ikke bare trække, alt hvad den kan?

- Nej, siger Jannich - endelig ikke!

- Det, som man oftest hører om, er naturligvis skorstene, som ikke trækker nok - og det kan da også sagtens ske, hvis skorstenen ikke er høj nok, eller hvis der er tåge og tungt vejr - og alt det der.

- Men set fra vores synspunkt er det nok så stort et problem, at skorstenen kan være alt for "god" - at den trækker alt for meget luft igennem fyret, så forbrændingen bliver for mager.

- Et moderne pillefyr er jo styret helt ned i detaljen, så man opnår en perfekt forbrænding - og meget simpelt sagt handler det om, at mængden af luft til enhver tid skal passe præcist til mængden af piller i brænderen.

- Når fyret kører i "lavlast", skal der altså ganske få piller til, og der tilsættes tilsvarende lidt luft - og når ydelsen skrues op, fordi det er koldt, skruer man op for pillemængden og luften i en takt, som bestemmes af styresystemet.

- For meget luft til for få piller giver en mager (kold) forbrænding - for mange piller og for lidt fuldt giver en fed forbrænding med tendens til sod. Og her skal det lige siges, at det faktisk er meget sværere at opnå en god forbrænding i lavlast - altså når fyret kun yder en mindre del af sit maksimale output: Jo mindre ydelse, desto mere præcis styring af såvel luft - som pillemængde.

- Og så dur det jo ikke, at skorstenen det ene øjeblik nægter at trække og det næste øjeblik trækker som et eksprestog, fordi der kommer et vindpust. Så vil luftmængden fare op og ned, uanset at blæseren kører, ligesom den skal - og uanset, at man med avanceret "iltstyring" forsøger at kompensere.

- For at opnå den bedste forbrænding, har vi altså brug for en konstant træk i skorstenen - og det sørger trækventilen i nogen grad for ved at "skære toppen af" - ved at lukke lidt falsk luft ind, når trækket er for voldsomt.