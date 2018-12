Skal julegaven være anderledes i år? Hvad med forkælelse på abonnement

Easy Underwear

"It does what it says on the tin" lyder en britisk talemåde, som må siges at passe perfekt til den abonnementsservice, som Easy Underwear tilbyder. En forsendelse indeholder tre sæt sorte bomuldsunderbukser og lige så mange par sorte sokker, og man kan vælge om man vil have nye forsyninger hver tredje, sjette eller niende måned.

Easy Underwear lover god basisbeklædning af høj kvalitet, og alt deres undertøj er Øko-Tex-certificeret. Det vil sige, at produkterne er laboratorietestet for at sikre, at der ikke er brugt sundhedsskadelige stoffer i tekstilerne.

Abonnementet koster 264 kroner pr. forsendelse.