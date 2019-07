Sissel Kyrkjebø: Skolen blev mit fristed, hvor jeg kunne være som alle andre

- Det var som at stikke hul på en ballon, husker sangerinden Sissel Kyrkjebø om dengang, hun som blot 16-årig nærmest fra den ene dag til den anden blev feteret folkeeje i Norge. Siden har hun henrykket publikum over hele verden med sin smukke, rene klang, men det har også givet hende to forskellige liv; et offentligt på alverdens scener foran tusindvis af fans, og et privat, hvor hun har insisteret på at være som alle andre og bibeholde legen og glæden ved musikken uden konstant at skulle præstere. Med sit seneste album, "Reflections", der markerer hendes 50-års fødselsdag, er hun vendt tilbage til netop det udgangspunkt.