Sherry til blå ost og vaniljeisen

Ugens sherrytest spænder fra de tørre til de hvinende søde, som kun kan drikkes i afmålte mængder.

Sherry er formentligt verdens mest anvendelige vin i kraft af den store spændvidde i duft, smag og tekstur: Ugens vine spænder fra de tørre og halvsøde typer, som er perfekte til et glas i utide eller en håndfuld nødder, saltmandler eller et stykke hård ost, til de hvinende søde PX'ere, som håndterer et stykke blå ost eller en sød dessert til perfektion. Enten i et glas for sig selv eller som en sjat over vaniljeis for de mest tyktflydende af slagsen.

Især de sødeste skal (og kan kun) drikkes let afkølede i små doser på grund af sødmen, men heldigvis holder de sødere sherrytyper sig fint på køl i mange uger.

Bodegas Barbadillo Fad no. 6 Sherry, 20 procent, 75 cl. 99 kr. i Superbrugsen: Karamelgylden vin. Honning, nødder og mandarin i næsen sammen med et mørkt, oxidativt præg. Fed, olieret i munden med honningsødme, syltede nødder og moden figen. Mærkbar alkohol, som svider lidt i finalen. Tre stjerner.

Lustau 30 Years Old Amontillado, 21,5 procent, 50 cl. 619 kr. hos H.J.Hansen Vin/Vinspecialisten: Klar, karamelfarvet vin. Yppig og elegant duft af lys karamel, nødder, figen og honning. Intens og let i næsen på samme tid, en fornøjelse. Stram i munden som en tør vin med en tæt smag af indtørrede hasselnødder og fede eksotiske nødder med et oxidativt præg og smæk fra fadlagringen som i en god cognac. Denne 30-års skønhed vil skille vandene med sit ultraskarpe snit og oxidative noter - oplagt herreklubsvin for begge køn. Hard core-sherry (også prismæssigt) til aficionados, som kan klare mosten. Madmæssigt vil den køre fint til hårde oste. Fire stjerner.

Pedro Rodriquez et Hijos Mil Pesetas Cream,18 procent, 50 cl.,129 kr. hos Juuls.dk: Klar ravgul vin. Nødder, sød karamel og fadpræg i næsen. Lækker olieret i munden med karamelsødme, fudge, valnødder honning plus rosiner og moden figen. En blanding af oloroso og pedro Ximenez. Nydelig vin til prisen. Fire stjerner.

Equipo Navazos Casa del Inca 2015 Pedro Ximenez, 15 procent, 75 cl. 245 kroner hos Vinova.dk: Mørk, ravgylden vin. Moden duft med dadel, figen, frisk knoldselleri, honningsødme og karamel. Mundfornemmelsen er i særklasse fedladen, de 500 gram restsukker per liter smører mundhulen med et tykt lag blød figen, så man nærmest kan føle kornene knase mellem tænderne. Men det er frisk figen, som appelerer til en slurk mere - altså efter et stykke tid, for det er en heftig, sød sag med både mormor- og maskulin appel. Gardinerne i glasset er heftige. Her er rigtig meget vin for pengene. Fem stjerner.

Lustau East India Solera Sherry, 20 procent, 50 cl, 125 kr. hos H.J.Hansen Vin/Vinspecialisten: Lækker næse med ristede toner, karamel, stødt æble og en snert af æblebrændevin. Fed, olieret - glacerer mundhulen med blød karamel, moden figen og modne valnødder. Blend af tør oloroso og sød pedro ximenez, som er hældt retur på fad. Lækker, lang finale med god frugt, syre og en fint balanceret sødme. Fem stjerner.

Bodegas Toro Albalá Don PX 1988, 17 procent, 37,5 cl. 260 kr. eller 199 kr. v. 12 fl. hos Laudrup Vin: Brunsort, tæt væske, som farver glasset, når man slynger vinen - eller forsøger på det. Den kommer næsten kun modvilligt ud af flasken, og duften har sveske, blomme, figner og tørret rosin en masse. En kraftig og koncentreret vin med tæt, olieagtig mundfornemmelse, som detonerer i munden som en bombe af figen, dadel og rosin. Monstrøs vin med smægtende, fedladen sødme og mindre frisk end Equipo Navazos bud i genren. Drik den i små mængder til blå ost eller is - holder sig fint på køl i nogle uger. Fire stjerner.

Bodegas Toro Albalá Don PX Vino Dulce Natural 2014, 17 procent, 37,5 cl, 172 kr. eller 129 kr. v. 12 fl. hos Laudrup Vin: Klar vin, ravgylden. Næse med friske figner og dadler, tørret frugt som moden pære og vingummisødme. Lettere i næsen end samme producents ældre model. Olieret i munden med dadelsaft og figen sammen med kandiseret frugt. En babyfed vin, som næsten kan skæres i skiver og oplagt til dessert eller blå ost. Fire stjerner.

Lustau Almacenista Oloroso "Pata de Gallina" 20 procent, 50 cl, 195 kr. hos H.J. Hansen Vin/Vinspecialisten: Klar kastaniefarvet vin. Lækker duft med tørret frugt, figen og dadler, sødme og fadpræg - oloroso betyder i øvrigt velduftende. Oxidativt præg, men langt mere tilgængelig end Lustaus amontillado - også prismæssigt. Oplagt til aperitif eller et glas sidst på aftenen. Fem stjerner.