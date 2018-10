Sexterapeuten: Solosex er dejligt

Solosex er dejligt, både når der ikke er en anden i dit liv at have sex med, og når der er én at dele lysten med.

Mænd ser porno. Det gør kvinder også. Mænd onanerer. Det gør kvinder også. Mænd tænker på sex hele tiden. Det gør (mange) kvinder også. Mænd har typisk ét tændingsmønster. Kvinder har flere.

Hvor man før i tiden - tilbage til det amerikanske sexforskerpar Masters & Johnson i 1950'erne - har fokuseret på forskellene på de to køns seksualitet, er det som om, at forskellene de senere år er skrumpet. Kvinder er blevet langt mere pågående og direkte i deres seksualitet end tidligere. Selvfølgelig kan man sige ... For vi ved jo heldigvis allerede fra en tidlig alder, hvor klitoris sidder, vi er klar over, at penetration og samleje ikke nødvendigvis fører til orgasme, at kvinder typisk er lidt længere tid om at komme end mænd, men til gengæld er de multiorgastiske. Den viden havde vores bedstemødre næppe.

Som sexolog (og dem er der i øvrigt også flere af end nogensinde tidligere) er det en fryd at opleve kvinder og mænd folde deres seksualitet ud og udforske den i stigende grad - alene eller med andre. Der er uendelig mange nye seksuelle rum og større frihed til at leve alle mulige sider af sin seksualitet ud i dag; det er nærmest hipt at kalde sig biseksuel. En af forklaringerne er, at sex er kommet ud af skabet og endelig er blevet noget, vi taler højt om.

Sex er kommet for blive. Det mener jeg, at vi skal fejre ved at tage det nye ord for selvtilfredsstillelse, nemlig solosex, i brug. Jeg mener det skam helt bogstaveligt. Det gode ved ordet er, at det for en gangs skyld lyder lidt mere af erotik og selvkærlighed end onani og masturbation.

Solosex er i min optik ikke bare et spørgsmål om at få udløsning i mangel af bedre, og når lysten melder sig spontant, men handler om decideret at nyde sex med sig selv. Hvem har sagt, at man ikke skal starte sex med sig selv ved at tage et dejligt langt bad, smøre kroppen ind i en lækker olie, foretage lidt fræk shopping, iføre sig lingeri, hoppe i nystrøget sengetøj, se en fræk film og afprøve spændende sexlegetøj? Du behøver ikke vente på, at nogen kommer og kæler for dig de rigtige steder. Du ved alligevel bedst, hvor de er, og ellers kan du glæde dig til at finde dem laaangsomt.

Solosex er nemlig så meget mere end bare at få hurtig orgasme. Det er en enestående kilde til at opdage de mange tændingsmønstre, som især kvinder har. Tændingsmønstre er et spændende område, som man først for alvor er begyndt at kigge ind i de seneste 10 år. Ved hjælp af videnskabelige forsøg kan man for eksempel se, at kvinder har mange ubevidste tændingsmønstre. Når man for eksempel måler kvindelige "forsøgskaniner" med en graf, der registrerer seksuel ophidselse og blodgennemstrømning, viser det sig, at der er forskel på, hvad kvinder selv siger ophidser dem, og hvad der reelt gør. Det er inspirerende information - også i forhold til solosex - for kvinder er åbenbart langt mere seksuelt antændelige, end de selv er klar over. De heteroseksuelle kvinder i forsøget tændte i modsætning til mændene nærmest på al slags sex.

Tilbage til det med solosex: Hvordan skal vi kvinder finde ud af, hvad der virkelig tænder os, hvis ikke vi går på opdagelse i os selv? Undersøgelser viser, at selv om kvinder kan tilfredsstille sig selv og gør det ligesom mænd, så gør vi det ikke nær så ofte som mændene. Under 10 procent unge kvinder har solosex mere end én gang om ugen, mens en teenagedreng masturberer op til 10 gange om dagen. Hvorfor ikke lave en fast aftale med dig selv flere gange om ugen i en periode for nysgerrigt at undersøge "hvad tænder min krop i virkeligheden på"? Det vigtige er ikke (kun) at få en orgasme, men også samtidig at nyde dig selv og vise din krop respekt og kærlighed.

Vidste du for eksempel, at det, vi kan se udefra som klitoris, kun er toppen af isbjerget? Størsteparten af kvindens lystcenter er ikke synligt, og klitoris er i virkeligheden hundrede gange større end den lille knop, der så ofte bliver overstimuleret. Så gå på opdagelse efter den "nye" klitoris, som ligner en blæksprutte og kan stimuleres direkte med tryk og berøring og indirekte fra mindst to kropsåbninger. Vidste du også, at kvinder, der har solosex, har mere sexlyst og oftere har sex med deres partner, end kvinder der ikke dyrker solosex?

Så når jeg har sexolog-kasketten på, er det svært at skjule sin begejstring over, at vi endelig kan tale (forholdsvis) frit om sex. Hvilket frisind, hvilken lyst og hvilket tag-selv-bord af swingerklubber, tantra, porno, sexlegetøj, erotiske messer, frækt undertøj og fri leg. Men når jeg har parterapeut-kasketten på, ser det straks anderledes ud, for hvor vi er blevet gode til at dyrke vores egen seksualitet, er vi blevet dårlige til at få seksualiteten til at passe ind i det traditionelle parforhold, dyrke hinanden.

Det er som om, det er svært at få følelserne med.