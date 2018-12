En kvinde sender billeder i et projekt, som hedder "Hvordan har du det med din krop?" af fotograf Anja Ekstrøm, ud på Facebook.

Billedet illustrerer en kvinde med naturlige, flotte former, men i teksten stod der, at kvinden gennem sin opvækst har været præget af flovhed over sin figur.

Historien ramte mig og andre kvinder, kunne jeg se i kommentarerne.

Jeg har selv kæmpet med skam, flovhed og en mental "body shaming", som egentlig er fuldstændig ubegrundet.

Idéen med projektet var at skyde en hel serie med billeder, hvor man ikke vinkler kroppen, trækker maven ind, poserer "smart" for at skjulte deller, men i stedet viser den naturlige del af kroppens kurver.

Som fotograf Anja Ekstrøm skriver: "Vi har alle deller, og det er o.k."

Billederne er uden filter og står uredigerede.

Jeg blev nysgerrig efter at læse reaktionerne fra både kvinder og mænd. Og jeg lagde især mærke til to kvinders kommentarer, som lyder: "Ændringen starter indefra. Din personlighed er unik. Når du indser det, starter forvandlingen. "Er der nogen, der hader dig eller IKKE vil se dig unik, så er det ikke din skyld, men andres begrænsninger."

Wow, sådan taler rigtige kvinder. Hvorfor egentlig være flov?

Jeg plejer at sige om min egen figur, at den er, som Gud og bearnaisesovsen har skabt den. Derudover skal der en rigtig mand til at klare en rigtig kvinde. Men trist, at man skal holde selvtilliden oppe med en god portion humor.

Savner at høre fra modige mænd, der tør stå frem og sige, at de ønsker en naturlig kvinde, som ikke er bygget op af diverse tilbygninger og nedrivninger.

I dagens Danmark er der så meget fokus på kropsidealet, som er at være stram, slank og med ingen former. Vi laver os om som aldrig før. Mulighederne for at iscenesætte vores egen krop, som vi vil, er større end nogensinde før. Blandt andet kan vi forme kroppen gennem kost, træning og kosttilskud.

Der er også mulighed for at ændre kroppen ved hjælp af plastikkirurgi. Teknologien hjælper også med, at vi fremstår "perfekte" ved hjælp af computerprogrammet Photoshop og andre billedebehandlingsprogrammer, hvor man kan fjerne bumser, rynker, appelsinhud med mere.

Personligt mener jeg, at det er ganske usundt, men enormt svært at bryde.

Jeg ville ønske, at både mænd og kvinder gav deres krop - især mave - omsorg. Jeg vil ønske, at kvinder kunne kigge på sig selv i spejlet og sige: "Hvor er jeg smuk."

Men det gør de færreste. Faktisk prøver modebranchen at ændre kropsidealet ved også at vise kvinder med runde former og størrelse XL. Og jeg mener, at vi skal sætte fokus på disse kvinder, som fremstår feminine, smukke og naturlige og ikke sende dem dømmende blikke. Kvinder, der tør at stille sig frem i medierne med former, hviler mere i sig selv og har undsluppet modebranchens kontrol.

Jeg mener ikke, at vi skal være ligeglade med, hvordan vi ser ud, men mit drømmescenarie for kvinder, inklusive mig selv, er, at vi tør at stå ved os selv, hvile mere i os selv, være naturlige, som vi er, og ikke kritisere os selv, når vi kigger i spejlet. På den måde får vi et positivt kropsbillede.

Et negativt kropsbillede stresser os og dræner os meget for energi. Når vi stræber efter at opnå den perfekte krop og vægt, og vi aldrig er tilfredse, kan det give stress, uro og utilfredshed i kroppen.

Det kan også give en ubalance i forhold til mad og få os til at overspise eller underspise og konstant hade vores kroppe.

Det kan give os dårligt selvværd og selvtillid og kan forhindre os i at være intime med vores partner.

Det kan dræne vores nydelse og livskvalitet i hverdagen.

Stop det!

Giv din krop kærlighed, omsorg og positiv opmærksomhed.