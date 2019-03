Sexologen: Sex har ingen udløbsdato

Denne klumme handler om sex og lyst efter 80 år.

Noget, som mange ikke aner eksisterer.

Det gør det i høj grad, men der bliver bare ikke talt så meget om det.

Jeg har lagt mærke til, at jeg altid har et bredt smil på læben, når jeg skriver og taler om dette emne. Jo flere mennesker, jeg falder i snak med, og jo mere åbenhed omkring sex, vi har, jo mere opdager jeg, at det med sex og alderdom er en velbevaret hemmelighed: Sex er dejligt hele livet, og god sex har ingen alder - så selv om du sidder fast i en kedelig rutine nu, kan dit sexliv altid blive bedre, hvis du vil og holder lysten i gang.

Det har altid været sådan lidt "fy, fy" for unge mennesker, at ens forældre havde sex, og endnu værre, at bedsteforældre og oldeforældre nyder dejlig elskov og tænker på sex og berøring, selvom de ikke har perfekte kroppe. Selvom de ikke er lige så stramme, som da de var yngre, eller måske har brug for lidt hjælp til at bevare erektionen.

Men no age-sex er kommet for at blive og har ikke en udløbsdato.

Men hvorfor er sex og alderdom så hemmeligt?

Ja, både fordi det at blive ældre opfattes som en nedadgående, trist spiral, der kun fører ét sted hen, og den aldrende krop bestemt ikke er noget, der vises eller hyldes i vores tid. Men også fordi den generation, der er 80+ år nu, er vokset op i en anden tid med skam og før den seksuelle revolution og ikke mindst p-pillerne.

Men så længe de kan være anonyme, udtaler ældre mænd og kvinder sig hjertens gerne om både erotisk lyst og glæden ved kærlighed og sex. De har mindst lige så levende seksuelle fantasier, lyster og behov for kærlighed som alle andre mennesker.

En 80-årig kvinde udtaler: "At være 80 er ikke ensbetydende med, at man har glemt alt om sex. De fleste ældre taler ikke om deres sexliv, fordi de er bange for at blive til grin hos de unge. Unge tror til gengæld, at de har opfundet sex, og at de har eneret på sagen. Samtidig mener de, at deres forældre er for gamle til at dyrke sex. Sex er lige så naturligt som at trække vejret. Og til dem, der ikke kan forestille sig, at sex og alderdom hører sammen, kan jeg hilse og sige, at seksualiteten og lystfølelsen aldrig forlader en, uanset hvor gammel man bliver!"

En 87-årig mand udtaler: "Jeg har stadig lysten og til en vis grad evnen. Selvfølgelig er selve erektionen med årene blevet mindre, men efter Viagra er det fantastisk, og jeg føler mig som en 18-årig."

Jeg ønsker med denne klumme at flytte vores opfattelse af ældres sex- og kærlighedsliv. Det gør mig glad på mine ældre klienters vegne - og i forhold til min egen aldring - at (sex)livet skal nydes og leves fuldt ud, indtil vi dør.

Nogle synes, at seksualitet tilhører privatlivet og ikke bør debatteres offentligt. Jeg oplever dog, at denne begrænsning rammer de ældre, især når de møder plejepersonale, læger og familie. Heldigvis er der kommet øget fokus på ældres seksualitet på bosteder og plejehjem, hvilket er glædeligt.

Tidligere antog man, at den seksuelle lyst aftog med årene - for helt at ophøre. Men undersøgelser viser, at sådan er det ikke.

Ved alderdom opstår der sygdom og skavanker, som man skal forholde sig til, men som en 82-årig kvinde siger: "Når kroppen ikke helt vil følge med, så må man være kreativ og afprøve andre stillinger eller nye måder at være fysisk sammen på."

Det er vigtigt for mig at understrege, at når jeg taler om sex, så er det meget mere end samleje. Det handler om omsorg, ømhed og intimitet på alle niveauer.

Et par på 80 og 72 år fortæller: "Sex er ikke så spontant og vildt, men mere følsomt. Det handler om kærlighed mellem to mennesker. Om ømhed og nærhed. Vores nærhed og ømhed dagen igennem lader følelserne udvikle sig til at blive legemlige udtryk."