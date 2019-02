Sexologen: Sådan opstår den store kærlighed

"Jeg føler mig elsket, når ..."

Vi burde alle sammen med jævne mellemrum sætte os ned og skrive en liste med alle de små og store ting i hverdagen, som vores partner eller andre gør for os, som giver os følelse af at være værdsatte og elskede.

Det er en god øvelse, ikke mindst for at blive mere opmærksomme på, at der er masser af kærlighed i vores parforhold, selv om vi har været sammen med partneren i mange år. Kærligheden er der altid, vi er bare blevet blinde for den.

Når et par henvender sig til mig som sexolog og parterapeut, er det næsten altid problemerne, de skubber ind ad døren som det første. Alt det, de er glade for og værdsætter ved hinanden, er blevet usynligt. De kan kun se, hvad de ikke får eller savner.

Hvis man spørger, hvorfor de overhovedet er sammen, når de er så utilfredse, svarer de fleste: "Jamen, fordi vi elsker hinanden."

Men hvad er det så helt konkret de elsker? Det er den liste, der skal skrives på.

Måske er det den kop kaffe, den ene serverer på sengen om morgenen? Måske er det følelsen af tryghed og samhørighed?

Første skridt til at få kærligheden til at blomstre i parforholdet er at lægge mærke til de gode ting, der allerede er der. Som parterapeut oplever jeg kærlighedens mange sider, både gode og dårlige. Og en af de ting, der ofte står i vejen for, at vi kan nyde kærligheden, er vores egne (urealistiske) forventninger. Mange har en forestilling om, at partneren er en soul mate, som kan og skal opfylde samtlige behov - være samtalepartner, medforælder, kammerat og en hed elsker - hele tiden og altid.

Ifølge den amerikanske professor i psykologi Barbara Fredrickson er mange af os besatte af forelskelsen og det romantiske forhold og har ikke fokus på det, hun kalder mikroøjeblikke. Kærlighed er efter hendes mening og ud fra hendes forskning ikke en konstant følelse, men tværtimod øjeblikke af intens forbundethed mellem dig og et andet levende væsen, hvor I deler en positiv følelse.

Disse øjeblikke finder sted i løbet af et splitsekund og er magiske og kraftfulde. Det er, som om en positiv følelse flyder gennem jer som en bølge og skaber synkronisering mellem jer. Når du virkelig føler en forbindelse til en anden person, foregår der en smukt koreograferet biologisk dans: Jeres smil og kropssprog spejler hinanden og synkroniseres.

Der kan endda ske en synkronisering af jeres hjerterytmer og biokemi. I det mikro-øjeblik er der en positiv følelse, som eksisterer på tværs af to hjerner og kroppe på samme tid. Det kan naturligvis også ske i sengen, men det behøver det ikke.

Med andre ord mange bække små gør en stor å, og hvis du deler tilstrækkeligt mange af disse mikro-øjeblikke med andre mennesker, kan det fylde dit hjerte med kærlighed. Det er netop sådan, den store kærlighed opstår.