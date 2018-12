Sexologen: Er du en af de kvinder, der elsker for meget?

Her kommer en række spørgsmål, som er gode at overveje, nu hvor et nyt år står for døren ...

Kender du følelsen af at være i tvivl om, hvorvidt din kæreste elsker dig lige så meget, som du elsker ham? At det er angstfyldt at blive forladt? At du vælger mænd, som ikke er gode for dig, fordi de enten har problemer eller har svært ved kærlighed? At du giver mere, end du får, i dit kærlighedsforhold? At du bruger meget energi på, hvad din mand synes og føler om dig? At du glemmer dine egne behov og følelser? At du bærer over med hans dårlige sider og tænker, at du blot skal være mere forstående og kærlig, så forandrer han sig for din skyld?

Så er du måske en kvinde, der elsker for meget.

Kvinder, der elsker for meget, er kvinder, som egentlig ikke er styret af kærlighed, men af frygt, desperation, dårligt selvværd og indre tomhed.

Jeg mener ikke, vi kan elske for meget, men min oplevelse er, at disse kvinder taber sig selv til kærligheden, hvilket ikke er sundt. Med andre ord, disse kvinder elsker i virkeligheden sig selv for lidt. De søger og higer efter så meget opmærksomhed, kærlighed og anerkendelse, og deres fokus er rettet på manden, hvilket resulterer i, at de tilsidesætter egne behov.

I min praksis møder jeg en del kvinder, der kan genkende sig selv i det, forfatteren til bogen "Kvinder der elsker for meget" beskriver.

Kvinder, der elsker for meget, lever i ængstelighed og kan ret ofte have en omklamrende tilknytning til deres partnere. De har som regel et dårligt selvværd og fravælger venner og familie til fordel for deres mænd. De kan have tendens til at bruge sex som middel til at beholde deres partnere eller tiltrække mænd. De er gode til at gøre mænd seksuelt tilfredse, men er ofte i dårlig kontakt med egen lyst.

Mange af disse kvinder har lært fra barndommen, at de skulle gøre sig fortjent til omsorg, kærlighed og opmærksomhed, hvilket de tager med i deres relationer i voksenlivet.

Kvinder, der elsker for meget, møder mænd som ikke er gode til at give, men som har fundet sammen med en partner for at modtage. Andre kvinder vil tage afstand fra de mænd, som en kvinde, der elsker for meget, bliver tiltrukket af. Så hvad kan kvinder, der elsker for meget, lære af andre kvinder? Kvinder, der elsker for meget, bliver også kaldt "hjælperen" eller "redderen" af den fortabte mand.

Hjælpen til hende vil være at flytte fokus over på hende, således at hun bliver i stand til at mærke sig selv, sine grænser, sin lyst og sine behov. Hun skal have hjælp til at forstå sin egen selvopfattelse, som ikke kun handler om at være noget for andre, men i den grad at være noget for sig selv.

Det er vigtigt, at terapeuten forstår, hvor meget manden betyder for kvinden, og det at slippe kontrollen kan medføre tristhed, afmagt, frustration, depression og tomhedsfølelse. Hun kan nemlig ret hurtigt føle sig værdiløs og betydningsløs i terapien.

Her skal terapeuten være god til at rumme og forstå kvindens følelser og dermed hjælpe hende til at stå på egen ben, tage ansvar for sit liv og sine følelser samt slippe reddersyndromet. Kvinden skal lære at acceptere, at det er manden, der har eget ansvar for at klare de udfordringer, han står med, og ikke gøre det til sit projekt. På den måde accepterer og respekterer hun manden som den, han er.

Hun skal have hjælp til at tage stilling til, om hun ønsker at være i forholdet eller ej. Der findes både mænd og kvinder, der elsker for meget, og som taber sig selv til kærligheden.

Den sunde mand og kvinde ønsker ikke, at andre tager ansvar for deres liv, og vil gerne selv klare deres problemer. De er ikke ængstelige og kan håndtere både nærhed og afstand i forholdet uden at føle sig fravalgt og nedprioriteret.

Det er vigtigt at pointere, at hjælpen i form af terapi til kvinder (og mænd), der elsker for meget, tager tid, fordi de skal få en forståelse for, at de er betydningsfulde og værdige som kvinde og mand.