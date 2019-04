Sexologen: Den vådeste orgasme

Vidste du, at over halvdelen af alle kvinder har oplevet en form for sprøjtning i forbindelse med orgasme? Og mange kvinder, der kunne have oplevet en såkaldt sprøjteorgasme, ikke har fået det, fordi de holder sig tilbage af frygt for at tisse midt i det hele. For det, synes de, ikke er særlig sexet.

Kært barn har mange navne: Kvindelig ejakulation, våd orgasme, springvandsorgasme og squirting for at nævne nogle stykker, men både mænd og kvinder er usikre på, hvad en sprøjteorgasme egentlig går ud på, og hvordan man gør. Især mænd, der generelt foretrækker en brugsanvisning, vil gerne have en opskrift på teknikken. Og kvinder vil naturligvis også gerne vide, hvad de kan gøre for at bringe kroppen i den form for ekstase.

I seneste uges klumme var der fokus på g-punktet. G-punktet og sprøjteorgasmen hænger sammen, idet hemmeligheden bag en sprøjteorgasme rent faktisk er hård stimulering af g-punktet. G-punktet sidder cirka to-fire centimeter inde i vagina på den side, der vender ind mod maven. Det paradoksale ved en sprøjteorgasme er, at den både kan være tør og våd, så det er ikke sikkert, at kvinden sprøjter, fordi hun får stimuleret sit g-punkt.

Ved våd sprøjteorgasme udskilles en form for hvidlig væske, som stammer fra nogle kirtler i vagina. Det er en slags kvindelig prostata. Det er ikke tis, der kommer ud, men en helt ufarlig væske, der ligner mandens sæd. Når du stimulerer g-punktet, kan du godt få følelsen af at skulle tisse. Flere kvinder bryder sig ikke om den følelse, men du tisser ikke. En måde at mindske følelsen på er at gå på toilettet, inden I går i gang.

G-punktet kan stimuleres via penetration, med fingre eller vibrator. G-punktet sidder omkring urinrøret, hvorfor du får fornemmelsen af at skulle tisse. Du kan også stimulere klitoris samtidig. Når du mærker klimaks, skal du skubbe ned i bækkenbundsmuskulaturen og give slip. Det er forskelligt fra kvinde til kvinde, hvordan det føles, og om sprøjteorgasmen er våd eller tør. Nogle kvinder kan blive voldsomt opstemte, andre kvinder mindre opstemte. Dog beskriver de fleste kvinder, som kan sprøjte, at denne form for orgasme er meget forløsende. En slags fysisk manifestation af nydelse. Som sexolog synes jeg, det er vigtigt, at I går efter en dejlig g-punktsorgasme, og at målet ikke alene er at sprøjte.

Kære mænd. Her kommer en manual, som I godt kan lide det. Start med at få din partner til at slappe godt af og hengive sig uden tidspres. Varm hende godt op og brug masser af tid på forspillet. Ved en sprøjteorgasme er det en god idé, at kvinden ligger på ryggen med benene op. I denne stilling slapper hun godt af i underlivet. Manden skal sidde på siden af kvinden og begynde at stimulere g-punktet med fingrene.

Det er ekstra dejligt med glidecreme eller olie. Massér og stimuler g-punktet, indtil der opstår en svuppende lyd fra kvindens skede, hvorefter tempoet sættes op. Og kære mand: En sprøjteorgasme kræver, at du er vedholdende. For at stimulere g-punktet med fingrene skal du krumme dine fingre inde i skede med en "kom-her-bevægelse" og samtidig trykke ned på venusbjerget. Når du stimulerer på denne her måde, vil du på et tidspunkt mærke, at din kvinde bliver meget våd, og så fjerner du dine fingre og lader hende nyde orgasmen - våd eller tør.