Sexologen: Den dybe orgasme

Jeg har lovet jer at skrive om orgasmer. Flere har heldigvis allerede meldt tilbage, at de glæder sig til at læse klummerne og til at blive endnu klogere på deres egen og partnerens seksuelle nydelse. Vi er nået til livmoderhalsorgasmen, som er tema i denne uges orgasmeguide.

Men inden jeg beskriver denne ret sjældne orgasme, som kan være dybt tilfredsstillende for begge, vil jeg indrømme, at jeg har været nervøs for jeres reaktion på denne orgasmeguide. Det bliver meget lige på og hårdt, især fordi det er et emne, vi normalt ikke taler så højt om.

Lige præcis derfor er det nok en lettelse, at jeg kigger gennem nøglehullet på sex i mange udformninger. Jeg kommer for eksempel også til at skrive om swingermiljøet, sex med mere end en partner, erotisk legetøj, fetisch, åbne forhold og meget andet. Noget rammer plet, og andre emner vil ikke interessere dig spor, og det er helt okay. Jeg tror, at åbenhed er første skridt til at nyde sin seksualitet uden skam. Også hvis ens seksualitet er, at man godt kan lide det helt "almindeligt" med den samme partner.

Det er ikke et spørgsmål om at kunne akrobatik i sengen og præstere, men om at nyde og overgive sig. En livmoderhalsorgasme er ofte lettest at opnå med en fast partner eller ved samleje med en, hvis fysik passer perfekt til ens egen. I øvrigt er denne form for orgasme ikke nødvendigvis noget for alle kvinder, og en del oplever det som decideret smertefuldt, når penis rammer den følsomme livmoderhals dybt, dybt inde i skeden. For andre er "den dybe orgasme" det ultimative klimaks, og den kan føles meget dejlig. Inden for tantra anser man livmoderhalsorgasmen for "at være orgasmernes dronning, fordi livmoderhalsen har direkte forbindelse til kvindens hjerte".

Nøglen til en livmoderhalsorgasme er faktisk din klitoris. Og nu får du lige lidt undervisning: Klitoris er kvindens lystcenter og står for cirka 50-75 procent af alle kvindens orgasmer. Klitoris kan stimuleres udvendigt og indvendigt, og dens formål er seksuel ophidselse. Den er betydelig større, end den ser ud. Når du kigger på den, ligner den en lille ært, men faktum er, at den er faktisk dobbelt så stor og breder sig ud som en blæksprutte inde i din skede. Den har 8000 nerveender, hvor hovedet på penis har 4000 nerveender.

Livmoderhalsen har ikke nogen nerveender, men stimulation af den kan alligevel give stor tilfredsstillelse. Den kræver dyb penetrering, men gør det meget, meget blidt i starten. Kunsten er, at kvinden skal være fuldkommen afslappet i underlivet. Ja, i hele kroppen. Man kan nemlig ikke jagte en livmoderhalsorgasme, den kommer, når og hvis den kommer.