Sexologen: Analorgasme? Måske ...

Nogen kan lide østers, mens andre ikke kan fordrage dem. Sådan er det også med det erotiske menukort: Det er garanteret ikke alt, du har lyst til at prøve, og måske er analsex én af de orgasmer, du slet ikke har mod på. Et nej er altid et nej, når det gælder sex. Men er du omvendt nysgerrig på analsex og på den særlige anal-orgasme, så læs endelig videre. Anal-orgasmen kan nydes af begge køn, mandens vender jeg tilbage til senere, når jeg går i gang med at beskrive hans orgasme(r) i kommende klummer.

Nu er det lige damerne først. Mange kvinder aner ikke, at de har et a-punkt, ligesom de har et g-punkt. A-punktet sidder på væggen mellem vagina og anus altså på bagvæggen af vagina og er lettest at komme i kontakt med i bestemte stillinger. A-punktet er et område med en masse følsomt væv, som gennem stimulation kan udløse en dejlig orgasme, der bogstavelig talt kommer "bag" på én. Den bedste stilling er, at manden trænger ind bagfra.

For at forstå en anal-orgasme skal man at vide, at alle orgasmer handler om at stimulere nerveender, som så sender besked til hjernen, som svarer ved at udløse rytmiske sammentrækninger i vagina og livmoder. Og anus, brystvorter og kønsorganer er tilfældigvis dér, hvor vi har allerflest nerveender, som kan stimuleres. Så hvorfor skulle vi egentlig ikke udforske alle disse nerveende-powercentre uden skam?

Især indgangen til anus, der er følsom. Derfor kan mange godt lide at blive slikket og kysset omkring anus-indgangen. Og hvis man gør området rent først, er det ikke "ulækkert". Alternativt til fingre og tunge er anal-sexlegetøj en mulighed. Ved at bruge et såkaldt butt-plug bliver der mere 'stramt' dernede, eftersom vagina og anus deler plads.

Mange kvinder er bange for analsex og for at prutte, lugte eller virke frastødende. Men det er nødvendigt for at nyde analsex, at man tør slippe kontrollen. Gå derfor forsigtigt frem og tal sammen om det. Analt samleje kræver lidt ekstra forberedelse. Blandt andet fordi anus i modsætning til skeden ikke bliver våd, så for at undgå rifter og modstand er glidecreme og forsigtighed vigtigt. Når det er sagt, kan det være særdeles frækt og lystfuldt at gå til grænsen. Der er et element af barndommens spirende seksualitet og doktorleg over at tage fokus fra kønsorganerne og bagud. Alene det tabu kan vække dybe lyster.

Men er analsex virkelig nødvendigt? Naturligvis ikke. Og det er som sagt heller ikke tilladt at overskride hinandens grænser ved at kræve analsex, hvis den ene part ikke har lyst. Husk, det skal være en leg ...