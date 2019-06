Sexolog: Lær mandens orgasme bedre at kende

Mandens orgasme? Det bliver da et kort kapitel, vil nogle kvinder sikkert sige og referere til mænd, de har været sammen med, som er blevet færdige, før kvinderne selv overhovedet er kommet i gang. Tre ryk og en aflevering, som man siger. Men at sætte mænd i bås på den måde er dog både gammeldags og uretfærdigt, for sandheden er, at de fleste mænd (over 25 år) går mere op i partnerens orgasme end deres egen. Den mandlige orgasme er bare sværere for mange mænd at styre og holde tilbage, når først han bliver stimuleret direkte enten under samleje eller med hånd og mund.

Som udgangspunkt har mænd mere sexlyst på grund af det mandlige kønshormon testosteron, kroppens let's-get-it-on-hormon. De fleste mænd kan onanere sig selv til orgasme på mindre end to minutter, mens det tager kvinder fem gange så lang tid. Der er stor forskel på mænd og kvinder anatomisk, hormonelt og sensorisk og dermed også på orgasmerne.

Denne klumme er den første af to, der handler om mandens orgasme. Så vi skal i orgasmeskole igen. Og selv om det er ham, der er fokus på, er det svært at beskrive manden uden at sammenligne med kvinden. Så lad mig derfor tage forskellene først: Mænds sexdrive. Mænd tænker mere på sex og onanerer mere end kvinder, også når de er i faste forhold. Mænd har lettere ved at få orgasme og udløsning (der er forskel på de to ting, og det vender jeg tilbage til). Til gengæld går der længere tid, før en mand er klar til sex og får erektion igen, efter han har fået udløsning, end der gør for en kvinde efter en orgasme. Hun kan sagtens få en orgasme eller to til.

Mandens orgasme består af fire faser:

Ophidselsesfasen: Tanken om erotik, duften af sex, forelskelse eller måske et hurtigt kig porno sætter gang i ophidselsesfasen, som starter i hjernen via sanserne. Der går signal fra hjernen til penis, og resultatet er som regel erektion. Svulmelegemerne i penis udvider sig, så blodet kan bevæge sig 50 gange (!) så hurtigt som normalt. Pungen bliver spændt og musklerne i resten af kroppen også antændte.

Plateaufasen: Mandens krop gør sig klar til orgasmen, som kan vare alt fra 30 sekunder til to minutter. Musklerne bliver endnu mere spændte, og der kommer ufrivillige bevægelser, især i underkroppen. Pulsen stiger til 150-175 slag i minuttet. Og der kan sive lidt væske fra urinrøret, en slags præ-udløsning, som ændrer ph-værdien i urinrøret, så sædcellerne bedre kan klare sig.

Orgasmefasen: Orgasmen (som ikke behøver at medføre udløsning, men ofte gør det) starter som en følelse af "point of no return". Manden kan her holde udløsningen tilbage med øvelse og teknik og få en tør orgasme. Hvis han får udløsning, optræder sædudtømningen som serier kontraktioner af penis' muskulatur og omkring anus, og der kan også komme stødbevægelser fra underlivet. De nerver, som medfører muskelkontraktion, sender samtidig beskeder til hjernen om ekstremt velvære.

Efterspil: Penis mister erektionen efter udløsning (men ikke efter orgasme). Hos en ung mand går der cirka 15 minutter, før lysten igen kan vækkes, mens der hos andre mænd går op til 20 timer.

Der er som sagt forskel på sædafgang og orgasme. De kan optræde sammen eller hver for sig, og den naturlige forklaring på, at det ofte går ret stærkt for manden at få udløsning, er evolutionær. Da vi levede på savannen, kunne det ikke nytte, at en han brugte 20 minutter på at komme. Han ville jo blive overfaldet af fjender, før han fik afgivet sin sæd.

Nu er det ikke længere på savannen, men i soveværelset, vi har sex, og det handler ikke om at få det overstået. Som ung og ny udi det erotiske kan det være svært, fordi driften stadigvæk har overtaget, men med alderen (og træning) kan de fleste mænd holde sig længere.

Sædafgang og orgasme hænger ofte sammen, men nogle gange gør de ikke. Mænd kan lige som kvinder komme flere gange og få orgasmer på række, hvis de blot ikke ejakulerer. Inden for tantra bruger man teknikker til at sende sæden tilbage i kroppen. Det er ikke nemt, men mænd, der udøver teknik, sværger til det.

I første omgang kan man nøjes med at holde udløsningen tilbage: Og det at blive rørt ved, pirret, kysset, kildet, krammet og klasket er nøjagtig lige så lystfuldt for mænd som for kvinder. Så bare kom i gang med at gå på opdagelse i hans nydelse, den er både nuanceret og spændende.