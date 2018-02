Se de mange billeder: Æstetik og funktionalitet skal gå hånd i hånd

Tanken om det blanke lærred og muligheden for at begyndte helt forfra tiltaler Pia Løppenthin Møller. Derfor elsker hun at flytte og har efterhånden opnået en vis erfaring i disciplinen at pakke flyttekasser.

Derfor lå muligheden heller ikke fjernt for hende, da hun følte, at nedskæringerne på børn- og ungeområdet i Odense ramte for hårdt, og mulighederne var ved at være udtømte.

Mere end 30 gange før har hun prøvet det, men derfor var det alligevel et stort skift at sælge det gennemrenoverede byhus på Vesterbro i Odense med menneskemylderet lige uden for døren og flytte til en 200 kvadratmeter stor patriciervilla med egen have på hovedgaden i Glamsbjerg.

- Anton gik på sin tredje skole, og da Joshua og Carlas børnehave blev revet ned for at gøre plads til letbanen, blev de placeret i en barak og kørt til Bellinge for at blive luftet hver dag i stedet for at komme i en ny børnehave. Der blev jeg hysterisk gal, husker Pia Løppenthin Møller.

Hendes veninde i Køng fortalte hende om mulighederne i Glamsbjerg-området, og det satte tanker i gang, selv om Pia Løppenthin Møller umiddelbart havde svært ved at placere byen på kortet.

- Vi havde et godt liv, et fedt hus, og Stefano kunne cykle på arbejde. Men i den her lille by er der alt. Der er handlemuligheder, Matas og fem skoler plus ungdomsuddannelser. I sommer havde vi sæsonkort til friluftsbadet og kunne nå at bade efter arbejde og børnehave og inden aftensmaden, og så er der kun et kvarters kørsel til en fin strand ved Assens. Vi har fået det, vi ledte efter, siger Pia Løppenthin Møller.