Se billedserie: Det farverige drømmehus

Michala Stigkjær trives bedst med farver, men vægge og køkkenelementer er helt hivde. Så sætter hun farver til som her i køkkenet, hvor hun bare måtte have det farverige linoleumsgulv Herlekino Forte fra firmaet Forbo. Foto: Morten Rode

Michala Stigkjær har indrettet sit drømmehus med vilde gulve, masser af farver og et miks af designermøbler og genbrugsfund. Mød den selvstændige iværksætter, der aldrig går på kompromis.

Hun kalder den sin bibel, bogen "Bliv en vinder", der er skrevet af psykolog Birgitte Hultberg - og i 2009 ændrede hendes liv. Indtil da brugte Michala Stigkjær masser af tankekraft på at forestille sig, hvad der kunne gå galt, selv om hun inderst inde - også dengang - opfattede sig selv som et positivt menneske. - Indtil 2009 tænkte jeg meget over fortiden og glemte at leve i nuet. Jeg har altid været positiv og haft mange drømme, men ikke før tænkt over, at det faktisk er muligt at styre selv og nå sine mål. Det ændrede sig, da min meget tætte veninde anbefalede bogen, husker Michala Stigkjær. Hun læste hele bogen på én dag og begyndte at visualisere det liv, hun drømte om. Efterfølgende lavede hun en collagebog med billeder og citater. - Mit yndlingscitat er fra min morfar, som jeg beundrede meget. Han sagde altid: "Er der vilje, er der også en vej." Og så Richard Bransons citat: "Hvis dine drømme ikke skræmmer dig, er dine drømme for små." Konkret klippede hun overskrifter og billeder ud af aviser og magasiner. - Jeg lavede simpelthen en scrapbog, hvor jeg beskrev, hvordan min mand skulle være, hvordan mit hus skulle være, hvilken bil jeg gerne ville have, hvordan mit forhold til mine børn skulle være, og så beskrev jeg det firma, jeg ville lave, fortæller Michala Stigkjær. I dag har hun det hele. I en murermestervilla fra 1930 i Vanløse byder hun på kaffe og nybagte boller. Fra akvariet med svømmende ciklider risler det beroligende, og selv den legesyge ungarske vizsla, Kenzo, falder til ro. Huset er indrettet med hvide vægge overalt, men med masser af kontraster i form af mørkt træ, stærke farver, vilde gulve, masser af finurlige detaljer og finesser som fitnessrum i kælderen og kreativt arbejdsrum på kvisten. - Det er syret, at jeg sidder her. Det er virkeligt mit drømmehus, og jeg er meget taknemmelig, siger Michala Stigkjær.

Blå bog



De har begge børn fra tidligere forhold: Victoria, 24, Gustav, 19, og Marius, 16.



Michala Stigkjær er uddannet grafisk designer og har været selvstændig siden 2007. Hun har boet en årrække i Aalborg, inden hun i 2007 flyttede til Odense. I 2015 flyttede hun så permanent til København, hvor parret fandt huset i Vanløse.



Siden november 2017 har hun været selvstændig med virksomheden Michala, hvor hun sælger velourpuder og jacquardvævet sengetøj, der bliver syet i Odense.



Hun udstiller hos bolighuset Lindegaard Poulsen i Odense og hos Schwarz Senge på Østerbro i København.



Så straks potentialet Året efter hun lavede scrapbogen, mødte hun sin nuværende mand, der var som taget ud af hendes beskrivelse, og da de nogle år senere begyndte at tale om at flytte sammen, gik det pludseligt stærkt. Michala Stigkjær boede i Odense, hvor hun ville blive, til hendes søn skulle på efterskole. Men et halvt års tid før parret havde planlagt at sætte Martin Stigkjær Poulsens rækkehus til salg, lagde interesserede købere sedler i postkasserne i området. Det endte med et hurtigt salg, og så fik parret travlt. Michala Stigkjær er ikke til moderne byggerier og har altid boet steder med charme og sjæl. Ellers havde hun ikke noget klart billede af, hvad hun gik efter. - Man visualiserer, og så lægger man det bag sig igen og flyder med. Men det har sikkert ligget i min underbevidsthed, siden jeg sidder her i dag, for jeg har ikke jagtet det. Det var mere en følelse, jeg gik efter. At sidde i et dejligt hus med lyse stuer, være glad, have en have, hvor jeg kunne plukke blomster og bær, og et hus med fitnessrum og et kreativt rum med alle mine ting. Mine stoffer, malegrej, symaskine og computer, forklarer Michala Stigkjær. Da hun så villaen i Vanløse, vidste hun med det samme, at de skulle slå til. Godt nok stod det meste af huset som oprindeligt. Huset havde kun haft to ejere, som hver havde boet der i 42 år. - I salgsopstillingen blev der mest lagt vægt på, at drivhuset havde fine ruder. Entréen var der slet ikke billeder af. Den var mørkeblå med grøn mosaik, men jeg kunne skrælle det af og se den for mig malet hvid. Det var ikke sådan, at jeg gik rundt og pegede på vægge, som jeg kunne vælte, men jeg kunne fornemme en stemning, og det er nok. Jeg skulle bare have det her hus, for jeg kunne fornemme, at det ville blive et nuttet hus, siger Michala Stigkjær.

Respekt for detaljer Siden har parret totalrenoveret det med nyt tag, nye vinduer, nye elinstallationer, nye rør, nye badeværelser og nyt køkken. Mange af de originale detaljer som harlekin-udskæringer på paneler, den indbyggede bænk, skydedøren mellem stuerne og de mange ruder med glas-mosaik har de beholdt. Køkkenet har de dog åbnet op ved at vælte to vægge, og så har de slået hul i ydermuren til en dobbelt fransk dør, der giver masser af lys i rummet og udgang til nyanlagt terrasse i svensk granit. Svane-køkkenet er med skabe, der går helt til loftet, selv om det betyder, at der må en trappestige til for at nå de øverste hylder. Til gengæld slipper de for at have en rodet og støvet hylde oven på køkkenskabene. Mest opsigt vækker gulvet imidlertid, for da en god bekendt, som er håndværker, anbefalede linoleum i køkkenet, stejlede Michala Stigkjær. Alligevel gik hun på jagt efter et farverigt linoleumsgulv, og selv om hun ikke kunne se nogen prøver på det, hun valgte, var hun ikke i tvivl. Harlekin-mønstret kom som puslespilsbrikker, og det måtte lægges om to gange, før Michala Stigkjær var tilfreds. De første gange gabte det for meget mellem de enkelte brikker. - Jeg har altid boet med mange farver. Det er sådan, jeg trives bedst. Jeg kan godt se, at alt det nordiske er ganske fint, men jeg synes, det bliver for pænt eller konformt. Jeg har altid godt kunnet lide at skille mig lidt ud, også i mit tøj, siger hun.

Samarbejder med Flensted Mobiler Til gengæld går hun ikke op i, hvor tingene kommer fra. Derfor er parrets hjem indrettet med en blanding af genbrugsfund, ombetrukne arvestykker, designermøbler og -lamper, rejseminder og ting midtimellem. I grundplan er huset 86 kvadratmeter, men med kælder, førstesal og veludnyttet loftsrum er det mange kvadratmeter til et par uden hjemmeboende børn. Parrets tre sammebragte børn har dog hver sit værelse, så de altid har et værelse at bo i, når de kommer på besøg. - Når jeg er alene hjemme, føler jeg ikke, at jeg er i et stort hus. Det er godt indrettet, og rummene er relativt små, påpeger Michala Stigkjær. Hun har bragt den farverige giraf i spisestuen med hjem fra Barcelona, sofabordet og skænken i køkkenet er fra Bolia, spisebordet er fra Idémøbler, og så er der lækkert stof gemt af vejen på værelser og under senge. Siden november 2017 har Michala Stigkjær været selvstændig med sit firma, Michala, hvorigennem hun sælger velourpuder og jacquardvævet sengetøj på bestilling. Produkter, kunden selv kan præge. Et af mønstrene er den elefant, som vestfynske Flensted Mobiler er kendt for. Et motiv, Ole Flensted designede tilbage i 1976. Som grafisk designer har Michala Stigkjær arbejdet tæt sammen med Flensted-familien i en årrække, og da hun på et tidspunkt så et elefant-mønster til en bakke, fik hun den idé også at bruge mønstret på sengetøj. Nu er elefanterne et af fire mønstre, hun tilbyder sine kunder at vælge imellem, når de bestiller sengetøj, der bliver håndsyet i Odense. Parret har selv kombineret to af varianterne på dynerne i soveværelset. Et rum, Michala Stigkjær nævner som sit yndlingsrum, selv om hun bruger hele huset, lige fra hun begynder dagen med at ro i romaskinen i kælderen til lyden af morgen-tv og de seneste nyheder, til arbejdsdagene på kvisten. - Soveværelset er jo det rum, du opholder dig mest i, siger Michala Stigkjær. Hun og hendes mand har derfor prioriteret rummet højt og indrettet sig med Villy Nørgård-seng, to ombetrukne stole, der engang stod i Michala Stigkjærs mormor og morfars soveværelse, og et skrivebord fra Bolia, som de selv har lavet om til makeup-bord ved at montere spejle.