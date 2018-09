Charlotte Bruun har blik for boligindretning, og hun kan hurtigt se muligheder for sig, når hun kommer ind i et hus. Derfor var hun heller ikke i tvivl om, at familien skulle købe murermestervillaen i Harte ved Kolding, selv om hendes mand stejlede. Siden har de bygget til, lavet om og indrettet sig med mange af hendes egne kunstværker.

En hashpibe og en skæv dør fra 1950'erne. Det var de uventede gevinster, da Charlotte Bruun og hendes mand for 20 år siden overtog murermestervillaen i Harte ved Kolding og begyndte at rode gemmerne efter. Begge dele lå i skunken og gav de nye ejere en form for indblik i husets historie. I hvert fald fortalte døren - sammen med gulvet i stuen - at den engang har været delt op i to mindre rum. I dag er døren nøjsomt restaureret med lister, som parret fandt i København, og så er der gjort plads til den mellem køkken og stue i et hjem præget af forandringens dynamik og indrettet med en blanding af designermøbler, kunst og enkle løsninger. - Boligindretning og design har altid interesseret mig. Ikke at jeg kun skal have dyre ting, og jeg kan godt lide at mikse. Jeg ved ikke, om jeg har en bestemt stil. Jeg har de ting, jeg godt kan lide, siger Charlotte Bruun. Hun var fast besluttet på, at hun og hendes mand skulle have den 160 kvadratmeter store og renoveringsparate murermestervilla med rummelig kælder. - Min mand sagde "aldrig i livet", men jeg kunne se det for mig. Vi har bygget køkkenet og to værelser til og lavet et andet til badeværelse på førstesalen. Dengang var der kun badeværelse i kælderen, husker Charlotte Bruun. Det var ellers ikke, fordi familien manglede plads, og beliggenheden en halv kilometer væk var der heller ikke noget i vejen med. Der skulle bare ske noget, og det gør der tit for Charlotte Bruun. - Jeg har lavet ufatteligt meget om. Det kunne godt være en gang om ugen, jeg flyttede rundt på møblerne. Jeg gør det ikke så meget mere. Det er, som om jeg ikke er så stærk mere, siger hun og griner højlydt.

Blå bog Charlotte Bruun, 51, er økonomiuddannet og selvlært kunstner.Hun er vokset op i Sdr. Bjert i nærheden af Kolding og har boet i Harte i 20 år.



Bor sammen med sin mand, der er selvstændig inden for metalbranchen. Sammen har de to voksne drenge, der er flyttet hjemmefra, og en datter på 14 år.



Ved siden af karrieren som kunstner, arbejder hun i sin mands virksomhed.



Den dekorative lampe over sofabordet er fra Flos.

Kan se det for sig Charlotte Bruun lægger ikke skjul på, at hun har det godt med forandringer. I hvert fald af boligmæssig karakter, og hun ved godt, hvad hun vil. - Jeg tænker ikke så meget over det, men jeg kan se for mig, hvad der kan laves som, når jeg kommer ind i et hus, siger Charlotte Bruun, der altid har haft en drøm om at få en patriciervilla. Det er det endnu ikke blevet til, men murermestervillaen var et godt kompromis. Rødstensfacaden er pudset op og malet, og perioden med møbler i sæbebehandlet bøg er forbi. For små fire år siden blev det lyse køkken skiftet ud med et vovet valg af sort, og Charlotte Bruun har ikke fortrudt. - Det er ikke særligt praktisk, for der er fingre overalt, og du kan se støvet med det samme, men det er blevet rutine at tørre af, hver gang jeg er herude, og det generer mig ikke, siger hun. I samme ombæring lagde parret epoxy på gulvet i det kombinerede køkken- og opholdsrum, og valget faldt på en rå nuance, der godt nok får ridser, men ikke kommer til at se ødelagt - blot patineret - ud af det. Køkkenet var tidligere åbnet op mod spisestuen med to bueformede åbninger, men de to rum er også blevet fuldt integreret. I det hele taget bliver Charlotte Bruun ved med at få idéer til forandringer, og det behøver ikke koste alverden at forandre hjemmets udtryk. Stuens slidte trægulv har Charlotte Bruun for eksempel malet hvidt, da hun blev træt af både udseende og splinter. Og da hun fik lyst til at blænde en dør mellem entré og stue af, fandt hun en passende træplade, malede den og fik den sat op med synlige skruer. - Det må gerne se lidt råt ud, forklarer hun.

Charlotte Bruun har brugt en Ikeabænk som en lang, lav dekorationsmulighed til både bøger, magasiner, blomster og hyggelys.

Værkstedet som yndlingsrum Charlotte Bruun gør det bare. Med mange ting. Hun har altid været kreativ og syet tøj ved siden af sit job som regnskabsansvarlig, og da hun sammen med en veninde spontant meldte sig til et malekursus i Kolding for 15 år siden, blev hun bidt af det. - Det var ikke kun maling, vi brugte. Det var alle mulige elementer, så det kunne ende med at blive helt skulpturelt, og det fascinerede mig. Man kunne tage alt muligt skrald og få det til at blive til noget, forklarer Charlotte Bruun. De seneste seks år har hun haft kunsten som sit primære arbejde, og så hjælper hun i sin mands virksomhed ved siden af. Et spring, der var svært at tage, men som Charlotte Bruun blev hjulpet til, da den virksomhed, hun arbejdede i, gik konkurs. - Man skal huske, at man altid kan søge et andet arbejde, hvis det ikke går. Jorden går ikke under, minder hun om. Det går imidlertid rigtigt godt, og hjemmet i Harte bærer præg af Charlotte Bruuns store kunstinteresse. Mange af værkerne er hendes egne, men hun har også andres værker og er især vild med Cathrine Raben Davidsen, Kinki Texas, Ken Denning og ikke mindst Michael Kvium. Selv om Charlotte Bruun og familien har stor tagterrasse med kig til Ejstrup, en terrasse ved køkkenet, der i varme perioder fungerer som en integreret del af huset, stor stue og masser af plads, så er Charlotte Bruuns yndlingsrum også værkstedet, hvor hun kan svine, som det passer hende. - Jeg bruger både store, brede penselstrøg og fine, grafiske streger. Jeg kan godt lide kontrasterne, og til at begynde med skal jeg bare gå amok. Hvis jeg maler på mindre lærreder, sætter jeg tit to-tre lærreder ved siden af hinanden for ikke at begrænse mig selv. Jeg har ret store armbevægelser, siger hun, griber penslen og lader malingen danse på værket.

Her er det et værk af Laila Rask.

Sammen med en anden Kolding-kunstner, Rie Brødsgaard, har Charlotte Bruun udviklet en række brugskunst-produkter, deriblandt dekorative skærebrætter.

Charlotte Bruun maler både figurativt og abstrakt, og hun er meget eksperimenterende, for lavede hun 20 relativt ens værker i træk, ville det komme til at minde for meget om fabriksarbejde for hende.

Charlotte Bruun har store armbevægelser, når hun maler, og langt de fleste gange ved hun ikke, hvad det skal ende med, når hun går i gang med et maleri. Motivet dukker op undervejs.

Charlotte Bruun handler ofte spontant, og da hun en dag skulle aflevere varer til en butik, faldt hun for det lille bord ved siden af Børge Mogensen-stolen. Nu ved hun, at det akkurat kan klemmes ind i en Fiat 500, for det var den bil, hun var kørende i.

Knagerækken i entreen er med pinde, der kan flyttes rundt efter behov.

Den sorte dobbeltdør dukkede op i skunken, da Charlotte Bruun og hendes mand var rundt i gemmerne. Den har tidligere været brugt til at opdele den store stue i to. Nu er der i stedet gjort plads til den i restaureret udgave.

Bagvæggen i soveværelset skifter af og til farve. tidligere har den været mørkebrun, hvid og koksgrå. Billedet ved siden af sengen er lavet af Cathrine Raben Davidsen.

Når Charlotte Bruun maler dekorativt, er det ofte med mennesket som figur, men hun eksperimenterer meget.

Charlotte Bruun har store armbevægelser og bruger godt med plads, når hun maler. Hun har altid været kreativ, men det var en tilfældighed, at hun kom i gang med at male. Siden det første kursus har hun taget mange andre. De seneste seks år har kunsten været hendes primære beskæftigelse.

Charlotte Bruun nyder at lave om og forandre sit hjem, og der er ikke langt fra tanke til handling.

Terrassen fungerer på varme dage som et ekstra rum, og den bliver flittigt brugt, ikke mindst fordi den ligger lige ved køkkenet, så det er nemt at sætte sig ud at spise.

Trappeopgangen er lys og indbydende.

De seneste seks år har Charlotte Bruuns primære beskæftigelse været kunsten, og hun har eget galleri.

Der er masser af plads på den store træterrasse.

Hygge i form af lys og blomster.

Tingene på gerne være kontrastfylde og lidt rå, synes Charlotte Bruun.

Charlotte Bruun er vild med messing, som går igen flere steder i huset. Her i spisebordslampen fra Gubi.

Epoxy-gulvet er råt og bliver ikke ødelagt, selv om det får ridser.

Tidligere var køkkenområde og spiseplads opdelt, men nu er der åbnet op, og så er der blevet plads til et langt spisebord.

Charlotte Bruun har fundet to Børge Mogensen-stole på Lauritz.com.

Der er kig til Ejstrup fra førstesalens terrasse.

Charlotte Bruun er vild med messing, som går igen flere steder i huset. Her i lampen fra Tom Dixon.

Charlotte Bruun kunne se masser af muligheder, da hun og hendes mand for 20 år siden så huset i Harte. Siden har de både bygget til og bygget om, og hun bliver ved med at få idéer.

Selv om man hurtigt kan se både støv og fedtede fingre på det sorte køkken, så har Charlotte Bruun ikke fortrudt det lidt vovede valg. Hun har gjort det til en vane ofte at køre en klud over de store flader.

Terrassen, der ligger med udgang fra køkkenet, fungerer i varme perioder som et ekstra rum.