Samurai-sherry og sukkerbomber

Den oversete hedvin fra Jerez de la Frontera både snerper og fornøjer i munden og kan være en fryd for næsen. Men de færreste kender den delikate fornemmelse af et godt glas fra de kalkhvide marker ud mod Atlanterhavet.

Den perfekte kur mod sherry er at lade nybegynderen udi dråberne fra Jerez de la Frontera tage en slurk fino, ventilere væsken i mundhulen for at mærke den sammensnerpende, knastørre fornemmelse af stødt æble, let olieret mundfornemmelse og en lang, let brændende eftersmag.

Man spøger ikke med tør sherry som fino eller manzanilla, og undertegnede ramte oplevelsen for første gang for en del år siden i en sen nattetime på en øde, men stærkt neon-oplyst beværtning i det indre Madrid bag den smukke Plaza Major, en madrilensk udgave af Edward Hoppers berømte "Nighthawks at the Diner".

Sherry i fino-udgaven er hedvinenes svar på et samurai-sværd, og hvad englænderne betegner som en acquired taste. En nydelse, som kræver ganske megen tilvænning, og denne uges introduktion til sherry begynder da også blødt med et par ganske tilgængelige amontillado, som er et trin på trappen mod de helt søde, stærkt koncentrerede sherryer på druen pedro ximenez. Sukker-bomberne.