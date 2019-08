Samtalekøkkenet fylder 20 år: Det handler ikke om materialisme, men om fællesskab

Det er tyve år siden, at køkkenproducenten Kvik opfandt begrebet samtalekøkken. Fem år senere blev ordet formelt en del af det danske sprog, men så lang tid tog det ikke at overbevise forbrugerne om, at køkkenet skulle være hjemmets sociale samlingssted. Det var også opgangstider, og pengene sad løst inden finanskrisen kom, men samtalekøkkenet handler ikke om materialisme, men om fællesskab, mener Kviks designchef.

Men samtalekøkkene,t som Kvik opfandt for 20 år siden, brød væggene ned, åbnede ind til spisestuen, og gav familierne plads og tid til at være sammen.

For mens samfundet udviklede sig, og husmoderen blev til en karrierekvinde, forandredes køkkenet fra et decideret arbejdsrum til et samlingssted for familien. I slut 80'erne og start 90'erne blev køkkenerne ofte åbnet op indtil spisestuen. Måske med en praktisk halvmur, som man kunne gemme lidt af opvasken bag. Men samtalekøkkenet fra slutningen af 90'erne brød de sidste vægge ned.

- Samtidig begyndte professorer fra Cornell University i USA, der havde en fortid i bilbranchen og med samlebåndsarbejde, at undersøge og derudfra skabe det ultimative køkkenlayout. De fik adgang til en række private hjem og ved at hælde sand ud på køkkengulvene, kunne de se, hvordan husmoderens fodspor bevægede sig rundt i køkkenet. Ud fra det skabte de arbejdstrekanten - den perfekte afstand mellem håndvask, kogeplade og køleskab. Og det er den viden om, hvordan man arbejder i et køkken, der har være grundlag for nye køkkendesign. Lige indtil samtalekøkkenet, siger Claus Johnsen.

Han begynder historien i 1950'erne, hvor dansk design blomstrede. Der er fra den tid, at Ægget og andre møbelklassikere blev skabt af de danske arkitekter, snedkermestre og designere. Der var altså nye tendenser på vej i hjemmene, hvor funktion og form fik lov til at smelte sammen.

Tv'et ud af køkkenet

Der gik fem år, fra Jens Erik Nielsen fandt på begrebet samtalekøkken, til det blev optaget i den danske retskrivningsordbog. Men der gik ikke lang tid, før forbrugerne og konkurrerende køkkenproducenter tog idéen til sig. 20 år efter er samtalekøkken nærmest blevet synonym med et familievenligt køkken. Når arkitekter tegner et nyt hus, begynder de næsten altid med køkkenet, som var det husets hjerte, og spørger man ejendomsmæglerne kan de fortælle, at et samtalekøkken er blandt de tre bedste ting, man kan gøre ved sin bolig, hvis den skal stige i salgsværdi.

Men selv om samtalekøkkenet med det samme blev overvældende populært, er begrebet også blevet misforstået, fortæller Claus Johnsen:

- Fra 2000 til 2007, hvor finanskrisen kom, fik tv'et sit indtog i samtalekøkkenet. Men det var en misforståelse, hvis du spørger os. Tiden var så materialistisk, at mange skulle have en stor fladskærm op på væggen, men den er heldigvis kommet ned igen. For det drejer sig om at være sammen med familien. Det er også det, der er udgangspunktet, når vi designer et nyt køkken. Det er ikke længere arbejdstrekanten fra midten af sidste århundrede, der er kernen i designet. Det er det sociale aspekt, siger han, og rydder endnu en misforståelse af vejen:

- Der er mange, der bare tror, at det handler om at have en kogeø eller et åbent køkken.

Et af kendetegnene er, at vasken i Kviks samtalekøkkener altid vender ud mod rummet, for det er der, man bruger længst tid.

- Det tager et kvarter at skrælle kartoflerne, men kun 30 sekunder at sætte dem over blusset. Derfor vender vasken ud i rummet, så kan man snakke eller følge med imens, forklarer Claus Johnsen.