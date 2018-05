Sådan undgår du dyrere brusebade efter skattesag

Markant dyrere vand. Det kan blive resultatet, hvis Danva taber den sag mod Skat, som organisationen har valgt at bringe videre til Højesteret.

Sagen har holdt retssystemet beskæftiget i årevis. Den handler om, at Danva, en interesseorganisation for dem, der arbejder med vand og spildevand, og vandselskaberne har stævnet staten i historiens beløbsmæssigt største skattesag.

Skat har nemlig beregnet, at de danske vandværker skal betale - hold nu fast - 36 milliarder kroner i ekstra vandskat, forklarer Danva i en pressemeddelelse. For at sætte det beløb i perspektiv kan du for eksempel sammenligne med, at finansminister Kristian Jensen (V) i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for i år kaldte det "et markant løft til danskernes velfærd", at der blev afsat 4,7 milliarder kroner til bedre sundhed og ældrepleje i perioden 2018-21.

Den regning er der naturligvis kun et sted at sende hen - nemlig til alle os, der tapper vand fra vores vandhaner til at drikke, koge kartofler i og bade i.

Danva vurderer, at det kan betyde en ekstraregning på mellem 800 og 1000 kroner om året til forbrugerne. Det bliver til mange penge gennem årene, men det er nok svært som enkeltforbruger at gøre noget ved rettens afgørelse. Til gengæld kan du faktisk gøre noget ved din vandregning - også uden at snyde Skat.

Bliver du bekymret ved udsigten til den mulige prisstigning, vil jeg pege på, at du faktisk selv kan gøre noget for at sænke dit vandforbrug. Du kan nemlig spare på vandet.

Nej, det er ikke besværligt, og nej, du skal heller ikke ud i alle mulige krumspring, der betyder, at du ikke kan skylle shampoo ud af håret eller må droppe dit elskede karbad.

Den nemmeste måde, som dog også kræver en lille investering, er at skifte dine armaturer ud med moderne, vandbesparende armaturer. Hvis dit armatur er mere end fem år gammelt, kan du med stor sandsynlighed spare omkring 30 procent på din vandregning. Det svarer for en almindelig familie til omkring 1000 kroner om året.

Med de moderne armaturer sparer du imidlertid ikke kun på vandregningen. Du sparer også på energiregningen, fordi du bruger energi, gas, el eller fjernvarme til at varme varmt vand op til ingen nytte. Du betaler for at varme dit vand op - og det kan ses på varmeregningen, ikke på vandregningen. Så også der kan du spare penge.