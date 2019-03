Sådan mikser du den perfekte velkomstdrink

Velkomstdrinken er det første, dine gæster får serveret, derfor er det ikke helt ligegyldigt, hvad du kommer i glasset.

De fleste kender det. Man er til fest og kender ikke flertallet af de andre gæster. Man har været runden rundt og givet hånd, mens man kigger den anden i øjnene, som man har lært. Navnet har man glemt, så snart man har hilst på den næste. Endelig er der en venlig sjæl, der rækker én et glas med en endnu uidentificerbar væske. Pludselig falder skuldrene ned. Man føler sig ikke længere så udsat. Man føler sig nærmest velkommen. Velkomstdrinken er afgørende ved festlige lejligheder. Ud over at den får snakken til at flyde mere frit og fjerner kanten af det akavede ved at møde nye mennesker, spiller den også en rolle i forhold til måltidet. Ja, hele festen sågar, hvis man spørger Amalie Starlit, som er restaurantchef på St. Pauls Apothek i Aarhus, hvor man har specialiseret sig i at mikse cocktails. - Velkomstdrinken eller -cocktailen åbner festen og sætter stemningen. Den skal leve op til en forventning, men den må ikke overdøve det, der kommer efter, siger hun. - Vi bruger næsten altid champagne til vores velkomstcocktail. Den vækker sanserne med de friske bobler. Vi vælger at blande lidt abrikosbrandy i. Det giver noget tyngde, og så putter vi en sukkerknald i, som vi har gnubbet mod skrællen på en appelsin. Det frigiver nogle æteriske olier. Vi drypper også en lille smule appelsinbitter på den, som frigives, efterhånden som sukkerknalden opløses, forklarer Amalie Starlit

Sødmen åbner op for det hele, og sender signaler ned til maven om, at nu skal den forberede sig på, at der snart er noget mad på vej. De bitre toner fra appelsinbitteren og det tørre ved champagnen er med til at få gang i mundvandet. Det skal en god velkomstdrink kunne. Amalie Starlit, restaurantchef St. Pauls Apothek

Champagnecocktail 1 cl abrikosbrandy (i denne udgave er der brugt Joseph Cartron) 1 sukkerknald gnubbet mod en appelsin, til den tager farve, og så er den dryppet med én dråbe appelsinbitter (i denne udgave er der brugt Angosturas egen) Toppes med tør champagne (i denne udgave er der brugt J. Charpentier "brut").Min vurdering: Smuk gylden farve. Næsen bliver mødt med en duft af appelsin, som bliver transporteret til overfladen af de flotte bobler. Frisk i munden med god fylde, afmålt sødme og syre. Delikate frugtnoter og en fin bitterhed til slut. Cocktailen skifter udtryk, efterhånden som man kommer til bunds i den. Sødmen og bitterheden tiltager, men tipper aldrig over og bliver for meget.

Giver appetit En velkomstcocktail skal ifølge restaurantchefen være frisk. Den må gerne have en kompleksitet uden at være for voldsom, og så må den gerne se elegant ud. Lige så vigtigt er det dog, at den vækker gæstens appetit. Derfor kaldes den også for en appetitvækker eller en aperitif. - Sødmen åbner op for det hele og sender signaler ned til maven om, at nu skal den forberede sig på, at der snart er noget mad på vej. De bitre toner fra appelsinbitteren og det tørre ved champagnen er med til at få gang i mundvandet. Det skal en god velkomstdrink kunne, siger Amalie Starlit. Der er som sådan ikke noget i vejen med en Aperol Spritz, den sætter flueben ved mange af de ovenstående bokse. Du kan også skifte champagnen ud med en cava eller en cremant. Det bliver dog ikke det samme, mener Amalie Starlit: - Det giver selvfølgelig en anden smag. Vi bruger champagne, fordi det gerne må være lidt ekstravagant. Det er den første cocktail, vi sætter på bordet, og den er meget populær blandt vores gæster.

Bubbly Hibiscus 1 cl hibiscussirup (laves ved at bruge tørrede hibiscusblade og blande det med 60 procent sukker og 40 procent vand). 1 cl friskpresset grapefrugtjuice 5 dråber hindbærgastrique (kan købes i delikatesser - i denne udgave er der brugt mærket Chatel) Miksturen kan shakes for at få sukkeret blandet godt med juicen - men husk ikke at shake danskvand! Toppes til sidst med danskvand



Pink og festlig ser den ud, måske en kende feminin i udtrykket. Har ikke samme fylde som champagnecocktailen, men er frisk med en liflig duft af hindbær. Har en fin tørhed - på trods af, at den er mere vandet. Har en flot balance mellem sødme og syre.

Foto: Foto: Axel Schütt Når man går op i at mikse de bedste cocktails, må man nødvendigvis have adskillige hyldemeter med spiritus. Foto: Axel Schütt

Begyndte som opvasker Amalie Starlit er trods sine blot 24 år ikke nogen vårhare inden for restaurationsbranchen, hvor hun har arbejdet i adskillige år. - Jeg vidste bare, at restaurationsbranchen var noget for mig. Det er også her, mange af mine venner er. Jeg begyndte i opvasken, og da jeg blev gammel nok, begyndte jeg at arbejdede som tjener. Jeg har aldrig haft noget ønske om at blive bartender eller kok. Jeg skal være på gulvet, der hvor folk er, siger hun. For godt et år siden blev Amalie Starlit restaurantchef på St. Pauls Apothek, hvor hun har arbejdet de seneste år. - Vores koncept er food and cocktail-parring - altså at sammensætte mad og cocktails. Vi prøver også at skubbe lidt til horisonten, så man ikke altid bare får en Strawberry Daiquiri eller en Mojito. Vi eksperimenterer med forskellige sammensætninger, og til hver ret er der en skræddersyet cocktail. Det er noget, vi bruger meget tid på sammen med hele personalet. Vi holder møder et par gange om året og diskuterer, hvad der fungerer, og mulige alternativer, fortæller Amalie Starlit

St. Pauls Apothek St. Pauls Apothek, Jægergårdsgade 76, har siden bygningens opførelse i 1899 og frem til 2012 været apotek.



I 2012 overtog Hasse Bank Johansen stedet og åbnede en cocktailbar under samme navn.



Efter nogle år inkorporerede man et køkken i sammenarbejde med tidligere Noma-kok Christian Bøjlund, og siden har konceptet været at sætte cocktails sammen med mad.

Foto: Foto: Axel Schütt 24-årige Amalie Starlit, restaurantchef på St. Pauls Apothek i Aarhus. Foto: Axel Schütt

Uden alkohol giver stadig mening Selv om langt de fleste gæster kommer på St. Pauls Apothek for at få sig en lækker cocktail, findes der også gæster, der af den ene eller anden grund ikke må få alkohol. Og de skal ikke snydes for en velsmagende drink. - Dem, som vi sælger alkoholfri drinks til, er enten de fornuftige, der skal køre hjem, eller de gravide. Dem skal vi også have noget lækkert til. Det kan godt være hårdt at sidde på en cocktailbar omgivet af ens venner, der alle sidder og drikker de her dejlige cocktails, og så skal man sidde med en danskvand. - I hverdagene oplever vi også, at folk gerne vil have, at vi reducerer mængden af alkohol i deres cocktails. Og det er jo det, man kan med cocktails; man kan justere dem, så man finder den helt rigtige smag og styrke, siger Amalie Starlit, som dog indrømmer, at alkoholfrie cocktails ikke er helt på samme niveau. - Den, vi har lavet her, har en flot farve og stadigvæk masser af smag, men mangler noget af den fylde, som alkoholen giver. Vi har valgt at bruge hibiscus, som jo ikke er noget, man normalt bruger i en cocktail, for at gøre den lidt ekstraordinær. Og så giver det en naturlig syre. Gastrique'en giver de tørre og bitre noter, vi gerne vil have med, og fordi det er en eddikesirup, har den også sødme og syre.

Foto: Foto: Axel Schütt Hinbærgastrique, grapejuice og hibiscussirup forvandles til en Bubbly Hibiscus. Foto: Axel Schütt ?

Foto: Foto: Axel Schütt Bartender Daniel Garcia er 27 år og har boet i Aarhus i to år efter at være flyttet fra London, hvor han også arbejdede som bartender i fire år. Han kommer oprindeligt fra Colombia. Foto: Axel Schütt

