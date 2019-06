Sådan laver du læskende sommer-cocktails

Kentucky Cooler

4 cl bourbon

1 cl ferskenlikør

3 cl citronsaft

5 cl iste*

Frisk mynte

Put alle ingredienser i en shaker og shake hårdt med is. Sigt cocktailen over i et højt glas med masser af is.

*Iste:

1 liter god, kraftig sort te

300 g sukker

Lav en god, kraftig sort te (vi bruger Earl Grey) og hæld over sukker, mens det er varmt. Rør rundt til sukkeret er opløst.