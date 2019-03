Asparges fladbrød

Du har brug for et pyramidebål til denne ret, som er et sikkert hit både forår og sommer. Lav bålet således: Læg optændingsbrændet i bunden af dit ildsted og byg et lille pyramidebål med pindebrænde (lav en åbning til antændingen). Byg et større pyramidebål op omkring det lille og antænd. Når bålet brænder hårdt, væltes det. På den måde slukker du flammerne, og får bålet til at gløde hurtigere.

Udstyr: Rist

Ingredienser:

Til brødet: 18 g gær 200 g lunt vand 2 spsk. græsk yoghurt 2 spsk. honning ½ spsk salt 350 g Tipo "00" mel

Til fyldet, per sandwich: 8 grønne asparges Olivenolie Salt 1 citron, saft og skal 2 dl græsk yoghurt 150 g Vesterhavsost En håndfuld friske krydderurter, gerne bredbladet persille, koriander og estragon

Brød: Rør gæret ud i vandet og tilsæt de øvrige ingredienser under omrøring. Det er en rustik og hurtig dej, så du behøver ikke stå og ælte den glat og fin i lang tid, den skal mere eller mindre bare vendes sammen. Lad dejen hæve et par timer. Lav en bunke mel på bordet og hæld dejen heri. Hæld mel ovenpå. Dejen er meget blød og fuldkommen uhåndterlig, hvis du ikke gør sådan. Hiv et stykke af dejen af og bank det fladt mellem hænderne. Hiv og stræk i det så godt du kan. Du må ikke bruge kagerulle for så slår du bare luften ud. Hiv indtil brødet er så tyndt, som du overhovedet kan få det. Grill dit tynde brød på risten over hård, direkte varme. Du vil opleve, at brødet bobler op på oversiden, når det har gjort det og fået en flot farve på undersiden, vender du det rundt og griller det færdigt på den anden side.

Fyld: Knæk eller skær bunden af de grønne asparges. Grill aspargesene, læg dem i en skål og smag til med olivenolie, salt, citronskal og -saft og vend godt rundt. Læg aspargesene i brødet og hæld en ordentligt klat yoghurt på. Riv eller bræk vesterhavsost udover. Hak krydderurterne groft og drys dem på med rund hånd.