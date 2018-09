Relancering: Banebrydende glasvase fra Danmarks første designer

- Det var vigtigt for ham, at det skulle være smukt, men også funktionelt. Og det var ham, der formulerede Holmegaards mission: "Det skal være enhver dansker forundt at have et Holmegaard-glas." Men selv om det skulle være tilgængeligt, skulle det også leve op til nogle æstetiske standarder. Det var det samme, som man så i dansk møbeldesign på den tid: At det skulle være ægte materialer og godt design, men samtidig for alle, siger hun.

Derfor udviklede de sig fra at være meget æstetiske og håndværksmæssigt udfordrende, som i hans Viol-serie, til at være enklere og mere praktiske som Primula-serien, fortæller Marion Fortat.

Jacob E. Bang arbejdede efter mottoet "smukt, stærkt, hensigtsmæssigt og billigt". Hans design skulle være tilgængeligt for de fleste, og det kunne man gøre ved at holde produktionens omkostninger nede.

Levede fra 1899 til 1965.Var uddannet arkitekt, men blev en af Danmarks første designere, da han fik arbejde hos Holmegaard Glasværker i løbet af 1920'erne. Her introducerede han funktionalismen til dansk glaskunst. Han skabte sin første glasserie i 1928: Viol. To år senere kom serien Primula, som består af cirka 100 genstande. Også op gennem 1950'erne designede han glasgenstande i skarpe farver, som satte standarden for glaskunst og -design i Danmark. Bang fik flere priser for sit design, blandt andet på verdensudstillingerne i Barcelona (1929), Bruxelles (1935), Paris (1937) og New York (1939). Hans to sønner er glaskunstner Michael Bang og billedhugger Joachim Bang.

Tidløs form

Det er 80 år siden, Jacob E. Bang formgav Primula-vasen. Fra da af har den været en del af Holmegaards enorme bagkatalog af design og glaskunst, der går tilbage til 1825. Og som hos mange andre designvirksomheder kigger man i disse år tilbage gennem historien for at se, om der skulle gemme sig nogle tidløse klassikere, som kan klare en relancering i et marked, der elsker dansk, demokratisk design.

- Vi havde et ønske om at vise nogle flere af Jacob Bangs værker. Vi har et kæmpe skatkammer af en designarv, og vi vil gerne vise nogle emner, som er interessante og relevante i dag, men som måske ikke er så kendte, siger Marion Fortat.

Holmegaard har relanceret en tro kopi af Jacob E. Bangs Primula-vase sammen med to mindre, mere runde vaser i samme optiske mønster. Men selv om formen har overlevet 80 år, krævede de oprindelige farver i Primula-serien med blå-lilla eller brunligt røgfarvet glas en opdatering.

- Den store vase har vi skabt i klart glas, for den står så stærkt i det optiske mønster, at den sagtens kan bære at være i klart glas. De to mindre vaser er lavet i grønligt røgfarvet glas og blomme, som spiller godt sammen og udvider vores farvepalet, siger Marion Fortat.