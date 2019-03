Regeringen giver to millioner til højskolefejring

Der er afsat to millioner kroner på Finansloven i 2019 til at fejre, at højskolebevægelsen i år fylder 175 år. Pengene går blandt andet til fest på højskolerne og en stor, nordisk konference i maj.

Da regeringen i efteråret vedtog Finansloven for 2019, faldt der gaver af til de danske højskoler. Anledningen er, at højskolebevægelsen i år kan fejre, at det er 175 år siden den allerførste højskole åbnede. Højskolerne har derfor fået to millioner kroner at fejre jubilæet for. Højskolebevægelsen i Danmark er blandt andet vært for en stor, nordisk jubilæumskonference i maj, ligesom 175 året selvfølgelig vil blive markeret i forskelligt omfang på alle landets højskoler. 250.000 kroner er øremærket Rødding Højskole, som er Danmarks første højskole og derfor grundlagde hele højskoletraditionen i Danmark. Højskolen planlægger at holde en stor fest i november.De resterende 1,75 millioner kroner går til den samlede højskolebevægelse, og de enkelte højskoler har kunnet søge op til 10.000 kroner hver til lokale fejringer på jubilæumsdagen 7. november. Pengegaven fra regeringen vækker glæde i højskolebevægelsen. - Højskolebevægelsen står centralt i både den store fortælling om, hvordan vi er blevet til som samfund, og i de utallige små fortællinger om, hvordan enkelte menneskeliv er blevet tilført mening og fællesskabsbevidsthed - både historisk og i dag, udtaler Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark, i en pressemeddelelse.