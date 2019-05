Rebecca Laudrup: Min mor og far var mine bedste venner, da vi boede i udlandet

Hvordan finder man sin egen plads som kreativ og kunstinteresseret kvinde i et dynasti af fodboldstjerner med et efternavn, der siger praktisk talt alle danskere noget? For Rebecca Laudrup har rejsen budt på ni skoler, 22-23 flytninger og 12 år i udlandet, der har gjort båndet til hendes forældre umådeligt stærkt, men også har udfordret hendes følelse af at høre til et bestemt sted. I bogen "Jeg finder altid hjem" fortæller hun sin historie.