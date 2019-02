Realdania-projekt: Kystsikring er også beskyttelse af byers identitet

Kystsikring og livet ved vandet skal være i balance, når det gælder arbejdet med at beskytte de danske kyster mod fremtidens oversvømmelser. Det er Realdanias håb med en støtte på 60 millioner kroner til 20 projekter. Argumentet er, at kysten og adgangen til havet er en stor del af mange byer og menneskers identitet. Realdanias projektchef for indsatsen fremhæver Lemvig Østhavn som et godt eksempel.

Vand i kælderen, oversvømmelse i gaderne og store bølger, der slår ind mod havnekanten, er ikke længere et særsyn. Det er en del af naturens kræfter, som danskerne skal forberede sig på at opleve mere hyppigt i fremtiden i takt med, at havvandet stiger, og oversvømmelser og stormflode bliver flere. Disse konsekvenser af klimaforandringen er grunden til, at Realdania sidste sommer indgik et partnerskab med Miljø- og Fødevareministeriet, hvor foreningen støtter 20 kommunale projekter med 60 millioner kroner.

- Vi håber, at vi med de penge kan blive klogere og få gode eksempler, som på et fagligt niveau kan hjælpe os med at træffe beslutninger for fremtiden. Alle har brug for at blive klogere på, hvordan byerne i fremtiden kan møde vandet, fortæller Mikkel Suell Henriques, som er Realdanias projektchef for indsatsen.

En beregning foretaget af rådgivningsvirksomheden Cowi anslår, at det kan komme til at koste 100 milliarder kroner i skader i forbindelse med oversvømmelser frem til 2117, hvis ikke der bliver taget hånd om udviklingen.

- Udfordringen er stor nok til, at flere byer i øjeblikket arbejder konkret med at sikre sig på forskellige måder ved at bygge højvandsmure, sluser, diger og forhøjede diger, fortæller han.