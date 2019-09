Peter Cederfeld de Simonsen overtog officielt Brahesborg Gods i 1980, men hans forældre boede på godset frem til 1995. En del af interiøret - herunder malerier og gipsstatuer ? har været en del af arven. Peter Cederfeld de Simonsen kalder det for et slags museum, og selv om han også har sat sit eget aftryk på indretningen, er der bare visse ting, det ikke lige er sådan at ændre på. - Jeg tænker ofte, at der er nogen før mig, der har tænkt over tingene, og det skal man være indstillet på og respektere, når man bor et sted som dette, siger han. Foto: Robert Wengler