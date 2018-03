Pynt boligen, bordet og dig selv med påskeæg

Bjørn Wiinblad var en både produktiv og gavmild kunstner. De to ting blev kombineret til påske, hvor han hvert år skabte en lille serie påskeæg, der sirligt blev nummereret og foræret til venner og bekendte. Historien går på, at dronning Ingrid, der var begejstret for Bjørn Wiinblads kunst, var en af de faste modtager af hans påskeæg. Påskeæggene, som Wiinblad selv lavede, blev aldrig sat i produktion, men nu har Bjørn Wiinblad Danmark, inspireret af fortællingen og kunstnerens blomsterglæde, skabt en påskeserie med porcelænsæg. I støvet grøn og klassisk hvid, kan man købe en flig af Bjørn Wiinblads påske for 129,95 kroner per æggeophæng. Foto: Rosendahl Design Group

Royal Copenhagen laver porcelænsæg, der er dekoreret med Flora Danica-stellet som inspiration. Siden 2005 har Royal Copenhagens påskekollektion af dekorative æg været en forårsbebuder for fans af klassisk porcelænskunst. Inspirationen til årets motiver er som altid hentet blandt danske blomster, fugle og sommerfugle. Blomstermotivet har altid været en stor del af Royal Copenhagens dna fra den første stiliserede krysantemum i det ikoniske musselmalede mønster, og det har været udgangspunkt for det eksklusive Flora Danica-stel og nu også for påskekollektionen. Påskeægget med den blå krokus er en af seks nye motiver, der afløser sidste års motiver, der derfor ikke længere produceres. Udover de seks ophæng findes et større porcelænsæg dekoreret med forsythiagrene, og to bonbonnierer med tusindfryd- og kirsebærmotiver. Priser fra 159 til 369 kroner. Foto: Royal Copenhagen

Årets påskeæg fra Antonsen, "Evighed", er en voldsomt eksklusiv affære. Påskeægget i hvidguld og brillanter er det 35. i rækken af unika-smykker fra Odense-guldsmeden C. Antonsen. For siden 1984 har guldsmeden lavet et - og kun et - påskeægsmykke hvert år. Selv om der kun er en, der får lov til at købe det, er det et helt lille tilløbsstykke i den odenseanske påske at gå forbi guldsmeden i Vestergade og se det unikke æg. Årets tema er uendelighed, og derfor er ægget lavet af otte evighedstegn, der snor sig ind i hinanden. 50 brillanter funkler og får lyset til at skinne - de symboliserer de lyse øjeblikke i livet. Det er guldsmeden Philip von Stein, der har skabt årets påskeæg. C. Antonsen holder prisen på smykket hemmeligt, men den bliver selvfølgelig oplyst, hvis man er interesseret i at købe ægget. Smykket bliver udstillet i butikken i Vestergade i Odense centrum fra lørdag 17. marts klokken 10. På guldsmed-antonsen.dk kan man se alle 35 påskeægsmykker, der er lavet siden 1984. Pr-foto.