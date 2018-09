Punkt-fundamenter til bjælkehytten

Nå, men uanset at det er et lille og let hus, kan man jo ikke bare bygge det direkte på jorden - det skal løftes fri af jordkontakt og altså hvile på én eller anden form for fundament.

Sådan har jeg det med Hans Aage. Han er tømrer og har igennem et langt liv prøvet næsten alt inden for sit fag. Og forleden stod jeg så og skulle hjælpe en bekendt med at lave bundrammen til en lille 5x4 meter bjælkehytte - en af disse populære hytter, der leveres som samlesæt fra Estland - eller er det Letland?

Har du lagt mærke til, at nogle mennesker fungerer man så godt med, at hvis man har snakket et problem igennem og fundet en skide god løsning, så kan man ikke huske bagefter, hvem der sagde hvad, og hvem der egentlig fik ideen?

Fidusen ved grus er, at det er fyldt med bittesmå hulrum, som vand dels kan løbe igennem, og dels kan et eventuelt indhold af vand fryse til is (og tø igen), uden at gruset udvider sig og synker sammen igen bagefter. Grus er altså stabilt, og man behøver ikke at bekymre sig om at grave sig ned i frostfri dybde.

Det sidste er ikke helt efter bogen, men i mange tilfælde godt nok. Problemet er, at eksempelvis en blok kan bevæge sig en anelse op eller ned i forbindelse med frost/tø eller ekstrem udtørring (som vi har set i denne sommer) - men det er uden relevans, hvis du bygger på sand. Og det er altså ikke så usædvanligt her i kongeriget, at der lige under et tyndt lag sort muld gemmer sig det fineste sand - eller som ordentlige fynboer siger: Grus.

Der er tre muligheder - enten et fuldt fundament, et punktfundament, eller man stabler det op på fliser, blokke eller andet, som man lægger direkte på jorden.

Ler bevæger sig

Men det kan man have forskellige holdninger til, og den stik modsatte er den, at kun et fuldt fundament støbt helt ned i frostfri dybde er godt nok. Det er dog både dyrt og besværligt, hvilket ikke lige er min stil. Det er simpelthen at skyde gråspurve med kanoner at stille så let en bygning på så voldsomt et fundament.

Så er der mere mening i at satse på punktfundamenter - altså stolper af beton, som rækker ned i bæredygtig og frostfri dybde.

Bæredygtigheden handler om, at man skal ned i et kompakt jordlag. Hvis du bygger på gammel eng eller mose, har du altså et problem og skal muligvis langt ned. Hvis du rammer ler, stenet grund eller grus, behøver du ikke at grave dybere for at opnå bæredygtighed.

Derimod er der problemet med frostfrihed - ikke hvis der er grus, men hvis der er ler: Ler består af ekstremt små partikler, som ikke levner plads til noget vand. Hvis det bliver vådt, svulmer det derfor op, og når det tørrer igen, svinder det ind - og det samme gør sig gældende, hvis leret skiftevis fryser og tør. Resultatet er, at "objekter" i leret jord - det være sig sten eller eksempelvis punktfundamenter - langsomt, men sikkert møves op af jorden. Det er derfor, at der bliver ved med at dukke nye sten op på landmandens marker, uanset at han har samlet sten fra i århundreder.