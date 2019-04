Poul Berg (født 1970) er instruktør og manuskriptforfatter og har stået bag en række tv-serier - særligt til børn og unge. Han har blandt andet skrevet manuskript til julekalenderne "Absalons hemmelighed" og "Tidsrejsen" samt dramaserien "Herrens veje" og instrueret tv-serierne "Mille" og "Limbo". Med "Vildheks" skrev Poul Berg sidste år sit første spillefilmmanuskript, og han er aktuel med familiefilmen "Hacker", som han også har skrevet manuskript til og desuden er hans debut som spillefilminstruktør.

- Hvad bidrager kulturoplevelser med i dit liv?

- Når man skriver eller instruerer tv-serier og film, så tror jeg altid, at man søger inspiration. Jeg gør i hvert fald. Det kan være en følelse i et stykke musik til en koncert, et blik i et maleri på en udstilling eller et øjeblik i en teaterforestilling. Momenter man kan samle og fortolke på en ny måde i sit eget materiale.

- Hvilken bog har givet dig en god oplevelse?

- Under researchen til et nyt projekt har jeg læst bøger skrevet af tidligere drabschef Bent Isager, "De 7 dødssynder" og "Efterforskerne". Det har været en gruopvækkende - men også spændende - oplevelse. Drab er altid forfærdelig, men opklaringen er fascinerende. Især når gerningsmanden bliver fanget.

- Hvilket album eller hvilken koncert vil du gerne høre igen?

- Nogle gode venner holder hver sommer deres helt egen festival. Det er meget afslappet og nærmest hippie-agtigt med fællesmøder og madlavning. Ungerne løber rundt og leger, mens de voksne hygger og hører forskellige indie-koncerter. Man føler sig nærmest hensat til 70'erne. Det håber jeg at komme til igen denne sommer.

- Hvilken film, tv-serie eller hvilket teaterstykke har gjort indtryk?

- Lars von Triers "Riget" er efter min mening den bedste danske tv-serie, der nogensinde er lavet. Jeg synes også, at den hører til blandt Lars von Triers bedste værker. Den er hysterisk morsom, nærmest folkelig og meget dansk. Og så er den fra før den bølge af tv-serier, af meget høj kvalitet, som vi oplever nu. Lars von Trier var langt foran. Og han er ikke kun en mesterinstruktør, han er også en suveræn manuskriptforfatter.

- Hvilket kunstværk eller hvilken udstilling tænker du tilbage på?

- Den udstilling, jeg senest har været på, er Kasper Eistrups "Fragmentarium" på Frederiksborg Slot. Kasper Eistrup er virkelig en billedkunstner med sin helt egen stil. Hvis man ser et af hans værker, er man ikke i tvivl om, hvem der har lavet det. Hans unikke tone kommer til udtryk, når han fortolker verden gennem sin optik. I virkeligheden på samme måde som hans musik i bandet Kashmir.

- Hvilket design eller kunsthåndværk sætter du mest pris på?

- Danske møbelklassikere: Wegner, Poul Kjærholm, Børge Mogensen, Arne Jacobsen. Man kan blive helt glad for sådan et møbel. Ikke kun, fordi det er en god investering, men også fordi det får en til at føle sig i godt selskab.

- Hvilken kulturoplevelse drømmer du om at få mere tid til?

- Teateret. Helt bestemt. Men når man har små børn, er der svært at få tid til alting. I næste uge skal jeg heldigvis ind at se kunstnerkollektivet Sort Samvittigheds forestilling "I et forhold" på Betty Nansen Teatret. Sort Samvittighed plejer at skyde den helt af i sin egen blanding af musik, grotesk humor og vild energi. Det glæder jeg mig meget til. Signe Egholm Olsen, der spiller en stor rolle i "Hacker", er også med.

- Hvad er den værste kulturoplevelse, du har haft?

- Det var, da jeg var på vej til fernisering på en fotoudstilling i Øksnehallen, hvor et stillads væltede og smadrede hele den udstilling, som vi skulle ind at se. Kunstneren, der udstillede, Eva Merz, tog heldigvis den absurde situation i stiv arm og med et glas rødvin, da hun skulle fremvise sin udstilling - som lå i 1000 stykker på gulvet. Fotoudstillingen hed "Gammel Vardevej - indefra". Jeg har senere set den i bogform. Den kan bestemt anbefales.