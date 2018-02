Poesi og protestsange: Annisette har sunget, kæmpet og elsket i 50 år med The Savage Rose

Annisette Koppel, sangerinde, politisk aktivist og naturkraft, fylder 70 i år. Sidste år havde hendes band The Savage Rose 50 års jubilæum, så årene er fyldt med milepæle for sangerinden, som det meste af Danmark er på fornavn med. Avisen mødte hende med otte af The Savage Roses pladecovers i hånden. Det blev til en anekdotisk fortælling om musikken, tiden og kærligheden.

Det er 50 år siden, og Annisette - nu med efternavnet Koppel - er stadig forsanger i The Savage Rose, der blev hendes liv og hendes familie. Hendes poesi og hendes politiske talerør. Historien startede på en natklub med tre generte mennesker rundt om et bord.

"River Deep, Mountain High" satte de københavnske natklubber på den anden ende i Annisettes og Dandy Swingers' udgave. Der var aldrig spillet noget lignende, og singlen gik ind på hitlisten i 1968. Her lå den side om side med "A Girl I Knew" en single fra det nyskabende beatorkester The Savage Rose, som Annisette Hansen i mellemtiden var blevet forsanger i.

Med to fingre på optageknapperne på Phillips spolebåndoptageren havde hun ligget og ventet på, at Tina Turner sang "River Deep, Mountain High" ind i værelset. Et hurtigt tryk og så havde hun fået den. Dagen efter troppede hun op med båndoptagerens fangst på Le Carrousel, hvor hendes coverband Dandy Swingers øvede.

Midt om natten lå hun og hørte musik, der blev sendt ind over København med kortbølger fra et skib i Østersøen. Monopolet blev omgået for at transmittere amerikanske toner til unge danskere, der ligesom Annisette var vild med soul, funk og rock, Bob Dylan, Jimi Hendrix og Aretha Franklin.

"The Savage Rose" fra 1968

Der fandtes ikke så mange bands i Danmark dengang, og nærmest ingen, der komponerede selv. Det var noget The Beatles gjorde. Men det gjorde Thomas Koppel i The Savage Rose også, og hans bror, Anders, skrev teksterne.

- Det var meget betagende, at de lavede deres egne sange. Det var helt nyt for mig. Så jeg var virkelig nervøs, da Thomas og Ilse Maria Koppel skulle høre mig synge på natklubben. I pausen mellem et af vores sæt, kom jeg ned til bordet, hvor de sad. De var lige så generte som mig, og benene kørte rundt under stolene. Og så sagde de, at jeg sang vildt godt og spurgte, om jeg ville prøve med dem. Det ville jeg, men jeg kunne ikke læse noder. Det var ikke noget problem. Det var bare dem, der havde lært at spille efter noder, derfor brugte de det, fortæller Annisette, om første gang hun mødte Thomas Koppel.

Dagen efter tog hun ud til et lille hus ved Søborg Mose, hvor der var et øvelokale i kælderen stopfyldt med orgel, trommesæt, guitar, basforstærker, farfisa og et opretstående klaver. Thomas Koppel sad ved klaveret, pegede på sin hånd og sagde, at han ville spille melodien med den, så kunne hun lytte efter den. Og så skulle hun springe ind i teksten, når hun var klar.

- Vi øvede i kælderen i et år, og det var vidunderligt. At være omfavnet af lyd, der var så imponerende stor og smuk. Jeg tænkte, kan jeg finde ud af det? Til sidst begyndte jeg at synge, og der blev helt stille et øjeblik, og så smilede de. Det var et godt tegn, siger Annisette og smiler lidt, som var hun stadig en genert pige på 19 år.

Savage Rose blev stiftet i 1967, og året efter slog deres debutplade "The Savage Rose" fra Johnny Reimers pladeselskab tonen an til en helt ny musikkultur i Danmark. Det er derfor, at albummet - til Annisette og Thomas Koppels store fortrydelse - blev en del af den danske kulturkanon.

The Savage Rose var "anført af en af de mest skelsættende sangstemmer i dansk rock. Den tilhørte Annisette, en urstemme som samtiden nok associerede til Janis Joplin, men som ikke desto mindre var helt og aldeles sin egen. Fænomenet Savage Rose gav hurtigt genklang i udlandet og fik den legendariske amerikanske kritiker Lester Bangs til i musikmagasinet Rolling Stone at skrive, at det lige nu var i Norden og ikke i USA, det skete inden for musikken," står der i begrundelsen.

Savage Rose blev populære i USA og afsluttede en lang turne med tilbuddet om en stor pladekontrakt.

- Det var med den betingelse, at vi skulle til Vietnam og spille for amerikanerne på deres baser. Og det ville vi ikke. Vi var et antikrigsband, og vi hørte sammen med en stor bevægelse, der var i gang i hele verden. Et ungdomsoprør, der var imod krig. Vi havde ikke noget udstående med vietnameserne, og vi ville under ingen omstændigheder tage del i den krig, fortæller Annisette.

Kontrakten blev revet over. Og det var første, men ikke sidste gang, at Savage Roses politiske idealer bestemte bandets kurs.