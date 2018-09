Pia Kjærsgaards perfekte søndag: Vi kan godt lide at have gæster

Så går jeg stille og roligt i bad og går måske en tur med hunden. Måske når vi også en tur over at se til mit yngste barnebarn på fire år. Begge vores børn bor heldigvis i nærheden, og vi har fire børnebørn. De store piger på 23, 19 og 19 har meget andet at se til, men jeg forkæler mine børnebørn.

Jeg synes, jeg betaler meget tilbage til mine børnebørn i forhold til mine egne børn. Jeg forsøger at være sammen med dem så meget som overhovedet muligt, og så er jeg privilegeret, at jeg også kan give dem nogle materielle ting. Det er dejligt.

Vi er tit ude at spise officielt, så privat har vi oftere gæster hjemme, end vi går ud at spise. Vi kan godt lide at have gæster og se vores venner, og det er ikke så tit, vi har tid til det, så det prøver jeg at lægge ind, når vi har en friaften.

Henrik er tit blevet spurgt til det at have en kone, der er meget væk, og han plejer at sige, at han elsker bayerske pølser, og at han godt kan koge dem selv. Men når jeg har fri, så er det mig, der laver mad. Jeg kan godt lide det.