Pia Kjærsgaard: Min mor sagde til mig, at jeg aldrig skulle bøje nakken

Som barn fik Pia Kjærsgaard altid at vide, at hun var god. Ikke bare god nok. Det har gjort hende i stand til at forholde sig iskoldt og afventende, når kritikerne har hidset sig mere og mere op, og modstanden har altid været en del af hendes drivkraft. - Skal jeg finde noget positivt i mine forældres skilsmisse, så har den gjort mig umådelig stærk, siger hun. På tirsdag står hun igen på talerstolen på Christiansborg som Folketingets formand.