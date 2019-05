Pernille Rosendahl: Vi skal ud af navlen og ind i noget større

Pernille Rosendahls interesse for astronomi og universet har åbnet op for en følelse af på én gang at være lille og ubetydelig og samtidig en del af noget større. - Det, kirken kan for nogle, og universet har kunnet for mig, er at åbne op for følelsen af at føle sig lille og ubetydelig. Det giver en enorm ro at vide, at der er noget, som er større end én selv, siger den 47-årige sangerinde.