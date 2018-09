Pasfalls skilsmisse: en ny begyndelse

Det lægger et pres på Thomas Pasfall for 2019, at restauranten blev optaget i Michelin Guiden i 2016, 2017 og 2018. Men han går ikke benhårdt efter en michelinstjerne. - Kommer stjernen, så kommer den. Jeg vil ikke ændre noget radikalt for at opnå det, siger han. Foto: Robert Wengler