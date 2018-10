Pas (på) dig selv

"Mental sundhed er noget, der skal holdes ved lige". Det er Molly Egelinds erfaring. Skuespillerinden, der er aktuel i TV2's seersucces "Vild med dans", og som du kan møde her i Magasinet Søndag, fortæller også, hvor vigtigt det er at lave ingenting.

Lige netop det er en af de største udfordringer i dag for alle os mennesker. Jeg kender ikke nogen, som kan sige med overbevisning i stemmen, at de ikke bliver presset på arbejde eller i skolen. Men det er ikke kun på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Uanset om vi er gået på pension eller holder fri, så har vi travlt. Sandheden er, at vi presser os selv: Til at være på i alle de timer, vi er vågne. Og det er der, hvor det virkelig batter. Og kommer til at gøre ondt i hovedet.

Synderen er vores smartphone, hvor der konstant tikker mails, beskeder og opdateringer fra sociale medier såsom Instagram, Facebook og Snapchat ind. Og så er vi på, men vi skal lære at passe (på) os selv. Spørg dig selv: "Hvornår har jeg sidst stået og ventet og bare ladet tankerne falde i staver?" og "Hvornår har jeg sidst bare siddet og gloet ud i luften?".

Min påstand er, at det er der ikke ret mange, der kan huske. Sådan noget foregik mange gange i løbet af en dag, når man ventede på bussen, sad i kø på motorvejen eller skulle mødes med nogen, og de kom for sent. Det var inden, vi alle fik en smartphone eller en mobil. Det var skideirriterende, men hvor var det sundt for hjernen. Dermed ikke være sagt, at vi skal droppe mobilen. Men lad den være i tasken eller lommen engang imellem og mærk forandringen i hovedet.

Kan man i dette højeffektive samfund tillade sig at lave ingenting? Svaret er ja.