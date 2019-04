Påskeferie: Tag en tur ind i Langelands kreative maskinrum

Kunsten spirer på Langeland, hvor mere end 40 kunstnere og kunsthåndværkere i påsken inviterer besøgende til at kigge indenfor i det kreative maskinrum. Jannie Nielsen og Esben Langkilde fra Potteriet i Stoense er med for niende gang. De oplever så stor interesse for deres brugsting i stentøj og porcelæn, at de har droppet alle forhandlere og udelukkende lever af de kunder, der kommer i deres egen butik ud til landevejen.

En begivenhed, der i år er udvidet, så museer, restauranter og andre kulturinstitutioner giver mulighed for at fylde forskelligartede ting ind i et dagsprogram.

I påsken åbner de for tiende gang dørene til både butik og værksted som en del af Kunstnernes Åbne Døre på Langeland, hvor mere end 40 langelandske kunstnere og kunsthåndværkere igen i år er sammen om at invitere besøgende til at opleve øens blomstrende kunst- og kulturliv.

Det kombinerede værksted og butik sammen med det skæve, gule bindingsværkshus lidt nede i en hule helt ud til landevejen giver til gengæld godt blikfang, og derfor har pottemagerparret mulighed for udelukkende at leve af kunderne i deres egen butik.

Et liv, hvor Jannie Nielsen og Esben Langkilde sammen planlægger deres produktion ved drejeskiven og kombinerer det med et familieliv med deres to drenge og opgaven med at sætte det gamle, idylliske hus i stand.

Der kan man se de rå mursten og det gamle bindingsværk, og når solen skinner, kan man også se, at der er huller i ydermuren. Men kontrasten til de hånddrejede kopper, skåle og vaser i douche-glaseret porcelæn og stentøj danner tilsammen en stemningsfuld ramme om et kunsthåndværkerliv, der både rummer masser af frihed og stringent planlægning.

Da pottemagerne Esben Langkilde og Jannie Nielsen for nogle år siden byggede ud, overvejede de et splitsekund at gøre butikken strømlinet med plane gipsvægge og vinkelrette hjørner. Men kun et øjeblik. Inderst inde var de ikke i tvivl om, at historien med alle dens krummelurer og skæve vinkler skulle bevares på landstedet ved vejen mellem Tranekær og Lohals på det nordlige Langeland.

Lørdag 20. april og søndag 21. april inviterer mere end 40 kunstnere og kunsthåndværkere indenfor til Kunstnernes Åbne Døre på Langeland. Her kan du møde dem, tale med dem om deres værker og produkter, kigge indenfor på værkstederne og få et indblik i den kreative proces bag de fine ting.Alle kunstnere og kunsthåndværkere bliver repræsenteret på en fællesudstilling i Galleri Nowhuset i Tullebølle, hvor man kan finde inspiration til turen rundt på øen. Der er fernisering palmesøndag 14. april klokken 15. Udstillingen varer til og med søndag 21. april klokken 17 og er dagligt åben fra 10 til 17 i perioden.En række andre kulturinstitutioner holder også åbent i påsken.Du kan finde et overblik over alle mulighederne på www.langeland.dk/åbenlangeland

Kunne leve på en sten

Selv havde Jannie Nielsen og Esben Langkilde aldrig været på Langeland, da de begyndte at kigge efter hus. Hun er fra Skagen, han er fra Sydvestsjælland, men begge har de taget den nu lukkede uddannelse som pottemager, der tager udgangspunkt i håndværket ved drejeskiven.

Mellem klumper af ler, glasurprøver og masser af modeller drejer to store krukker en anelse på skiven. De er for våde til at blive flyttet fra skiverne og flere uger fra at være tørre nok til at blive brændt.

Stemningen er rolig, kaffen undervejs og viljen til at banke noget op tydelig.

- Selv om det engang har været vores hobby, er det ligesom i alle andre fag. Vi har taget en uddannelse, som vi gerne vil leve af at bruge, siger Jannie Nielsen.

Som nyuddannede var parret derfor kompromisløse i deres tilgang til livsstilen som selvstændige. Mens mange kolleger rundt omkring supplerer hverdagen som pottemagere eller keramikere med forskellige småjobs for at sikre et vist bundniveau af indtægter, kiggede de straks efter et sted, hvor de begge kunne leve af at dreje, forme og glasere brugsting.

- Vi ville gerne tæt på vandet og tog på kysttur rundt på Fyn med nogle overnatninger, men vi kunne også se, at vi ikke havde råd til det og begyndte så at brede søgningen lidt ud. Vi var herovre nogle gange og kunne se, at det var en mulighed. Man skal ikke kimse af, at det er billigt herovre, for så kan man komme i gang og leve for ganske få penge, siger Jannie Nielsen.

Esben Langkilde supplerer:

- Vi ville i gang uden at arbejde ved siden af, for så ender det tit med, at pottemageriet kun bliver en hobby eller slet ingenting. Det ville vi ikke. Vi ville bare i gang, og så måtte vi leve på en sten, så længe det ville tage at banke det op, siger han.