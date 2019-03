På Krabbesholm Højskole finder kunsten hjem

I Skive ligger en satellit til det etablerede kunstnerliv, der ofte har hjemme i de store byer. For mange unge er Krabbesholm Højskole et stop på vejen mod kreative uddannelser inden for især kunst, design og arkitektur. Her er der plads til at slippe tøjlerne til den travle hverdag med eksaminer, læseplaner og fritidsjob. I Skive handler det om udvikling i både hånd og ånd.

Men man skal forbi herregården og de to længer i bindingsværk, hvor eleverne bor, for at finde ind til det, det virkelig drejer sig om på Krabbesholm: kunsten. Ida Uhrskov-Bendixsen og Albert Seneca Østergaard begyndte begge på højskolen i januar. Frem til sommer bruger de seks måneder på at fordybe sig i håndværk, materialer og metode.

Krabbesholm Højskole er mere end en højskole. Det er en kunstinstitution, en satellit i det danske kunstmiljø og en international forbindelse til landet for kunstnere, som i perioder bor og arbejder på skolen. Højskolen, der ligger i Skive, består af 15 bygninger, som ligger spredt ud over et større parkareal. Hovedbygningen er den gamle herregård fra 1565. Det er her, en dag på Krabbesholm Højskole begynder. Den gamle riddersal danner rammen om den faste morgensamling, hvor stole står række efter række omgivet af store malerier på vægge og loft.

Højskolen har 115 elever.De fem linjer er kunst, arkitektur, design, grafisk design og litteratur. Linjen litteratur er den nyeste og blev oprettet for tre år siden. Eleverne bor i værelser, nogle fra 1700-tallet og andre fra 1960'erne. Krabbesholm var oprindeligt en herregård bygget i 1565. Højskolen er udvidet løbende med byggerier tegnet af forskellige arkitekter. De nyeste bygninger er faglokaler fra 2015. Foruden linjernes faglokaler har højskolen en række fælles faciliteter. Højskolen har blandt andet et keramikværksted, fotostudie med mørkekammer, forskellige faciliteter til tryk og et større værksted, hvor man kan arbejde i eksempelvis træ.

- Man graver i sin hjerne efter den ene geniale idé, men når man får noget, man tror, er en rigtig god idé, finder man ud af, at nogen allerede har gjort det samme, eller at det ikke kan lade sig gøre i praksis. Det sker også, at man har lavet noget, som man den ene dag tænker er genialt, men at man dagen efter slet ikke kan genkende, hvad man ville med det, siger Ida Uhrskov-Bendixsen.

Ida Uhrskov-Bendixsen har altid interesseret sig for kunst og har malet og tegnet hele livet. I gymnasiet satte billedkunstfaget en glød til hendes kunstneriske ambitioner, og hun tog på højskole for at udvide sit repertoire både i håndværk, materiale og idé.

Ida Uhrskov-Bendixsen går på kunstlinjen. For en stund har hun lagt pennen og penslen fra sig til fordel for at arbejde i tre dimensioner. Foto: Johan Gadegaard

- Der er ikke noget, som er en typisk opgave. Det er meget forskelligt, hvad vi laver. Vi havde for eksempel en uge, hvor vi arbejdede med følelser. Her valgte man en følelse at arbejde ud fra, og det var op til fri fortolkning, hvordan man udførte den. I sidste uge havde vi en gæstelærer, hvor vi arbejdede i gips i tre dage og lærte håndværket. Det var blandt andet gipsstøbninger, fortæller Ida Uhrskov-Bendixsen.

Eleverne på højskolen undervises gennem opgaver, som de oftest får en eller to uger til at arbejde med. Nogle gange skal de arbejde i et bestemte medie, andre gange får de et tema eller en titel, som er åben til fortolkning, hvor de studerende selv vælger materiale og form.

Håbefulde arkitekter

21-årige Albert Seneca Østergaard er fra Kalundborg. Han går på højskolens arkitekturlinje. Han har altid haft en interesse for at bygge ting, og da familien købte en sejlbåd for to år siden, begyndte han at bygge interiør til den. Det udviklede sig til en interesse for grafisk design og møbeldesign. Han var den sidste elev, der kom ind, da der blev lukket for tilmeldinger. Ved et tilfælde hørte han om Krabbesholm gennem en venindes storebror, der er tidligere elev.

- På Vestsjælland er der åbenbart ikke så mange, der kender højskolen modsat i København, hvor alle åbenbart kender den, siger han og griner.

På højskolen er man ung ligesom så mange andre steder, men der er en interessebåret passion, som holder eleverne sammen. Der er filmaftener, spil, musik og liv. Men der er også en kreativ udfoldelse og en passion, der driver eleverne ud i værkstederne om aftenen for at arbejde på egne projekter.

- Her er et stort kreativt miljø, hvor alle snakker sammen, og det giver mange idéer. I Kalundborg er jeg den eneste i min vennekreds, der interesserer sig for arkitektur og design. Det var svært at finde nogen at sparre med og lave ting sammen med, hvor det her på højskolen er helt naturligt at spørge nogen, om de har input til et projekt, eller om de vil være med til at lave det, siger han.

Det er med duften af træ i næseborene og tanker på de store danske designklassikere, at han fortaber sig i værkstedet hjemme hos forældrene, hvor klokken pludselig er blevet mange, inden han får set sig om. Han er vant til at bygge ud fra fri fantasi og med få mål skrevet ned på et papir. Nu er hans fokus ved at skifte sig fra håndværk til idéuniverset.

- Nu arbejder jeg med at få idéerne og det at få dem ned på papir. Vi arbejder abstrakt og lidt mere kunstnerisk. Det er fedt, fordi du bliver udfordret i den kreative proces, siger han.

Eleverne på arkitekturlinjen arbejder især i begyndelsen med rummelighed og skygger og lys i former. Samtidig undervises de også i mere håndfaste discipliner som tegning og modelbygning, ligesom de undervises i forskellige digitale værktøjer.