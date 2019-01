På Kalø kommer økologien i første række

I skolens drivhuse lærer eleverne for eksempel at forspire grøntsager og binde tomatplanter op. Fra venstre ses Anders Højlund Andersen, Signe Sofie Thorsen og Elias Hall. Foto: Axel Schütt

De omkring 100 elever på Kalø Økologisk Landbrugsskole har hjerter, der banker for økologi, bæredygtighed og dyrevelfærd. Langt de fleste bor på skolen, og ifølge eleverne gør det skolen til meget mere end en skole.

Sidste års varme og tørre sommer var hård ved afgrøderne, og det mærker eleverne på Kalø Økologisk Landbrugsskole på nærmeste hold. Skolen er nemlig stort set selvforsynende, og eleverne lever af den mad, de selv er med til at producere. - 2018 har været et meget tørt år, så kartofler er der ikke ret mange af. Så vi spiser mange græskar og porrer, fortæller 18-årige Elias Hall, der går på første hovedforløb på EUX'en, der blander gymnasiefag med de klassiske landbrugsfag. Kalø Økologisk Landbrugsskole er den eneste økologiske landbrugsskole i Danmark, faktisk findes der kun ganske få i Europa. Skolen ligger i Rønde på Djursland. Langt de fleste af skolens cirka 100 elever har derfor valgt den, fordi den er økologisk. Det gælder også Elias Hall, der stammer fra Lønstrup i Nordjylland. - Jeg har valgt uddannelsen, fordi den er økologisk, og fordi jeg vil være selvstændig landmand. Det tager fem timer at komme hjem med offentlig transport, så det var de økologiske principper, der trak, fortæller Elias Hall. Han vil gerne arbejde med kvæg, når han er færdiguddannet. - Vi skal binde kulstof til jorden, og der er køerne, efter min mening, en af hovedgeneratorerne. Jeg synes, vi skal have kød fra dyr, der kan leve af noget, vi ikke kan leve af. Jeg mener ikke, vi skal dyrke 30 procent af vores areal med foder til svin. Vi skal have dyr, der kan leve af det græs, vi er nødt til at have i vores sædskifte, for kløvergræs henter kvælstof ned fra luften. Derfor er drøvtyggere et ret godt bud, forklarer han.

Kalø Økologisk Landbrugsskole



Skolen tilbyder tre uddannelser. Fælles for dem er, at de alle tre uddanner eleverne til økologiske landmænd.



Den mindste gruppe elever tager den klassiske landmandsuddannelse.



Uddannelsen tager tre et halvt år, og der er opstart to gange om året.



Derudover tilbyder skolen EUX, der kombinerer landmandsuddannelsen med gymnasiefag. Uddannelsen afsluttes med en gymnasial eksamen og et uddannelsesbevis som økologisk landmand med speciale i enten planteavl eller husdyrhold.



Uddannelsen tager fire år, og der er opstart i august.



Den største gruppe elever tilhører Global Organic Farmer-linjen, der er en international linje og foregår på engelsk.



Omkring halvdelen af eleverne stammer fra andre lande i Europa, og mange af dem har en videregående uddannelse i forvejen.



Uddannelsen tager to et halvt til tre år, og der er opstart fire gange om året.



Uddannelserne veksler mellem teori og praktisk undervisning og mellem skoleforløb og praktik.



Kilde: Kalø Økologisk Landbrugsskole er den eneste økologiske landbrugsskole i Danmark.Skolen ligger i Rønde på Djursland og har cirka 100 elever. Langt de fleste bor på skolen.Skolen tilbyder tre uddannelser. Fælles for dem er, at de alle tre uddanner eleverne til økologiske landmænd.Den mindste gruppe elever tager den klassiske landmandsuddannelse.Uddannelsen tager tre et halvt år, og der er opstart to gange om året.Derudover tilbyder skolen EUX, der kombinerer landmandsuddannelsen med gymnasiefag. Uddannelsen afsluttes med en gymnasial eksamen og et uddannelsesbevis som økologisk landmand med speciale i enten planteavl eller husdyrhold.Uddannelsen tager fire år, og der er opstart i august.Den største gruppe elever tilhører Global Organic Farmer-linjen, der er en international linje og foregår på engelsk.Omkring halvdelen af eleverne stammer fra andre lande i Europa, og mange af dem har en videregående uddannelse i forvejen.Uddannelsen tager to et halvt til tre år, og der er opstart fire gange om året.Uddannelserne veksler mellem teori og praktisk undervisning og mellem skoleforløb og praktik.Kilde: www.kalo.dk

Foto: Foto: Axel Schütt Som en del af undervisningen lærer eleverne at behandle syge dyr. I nogle tilfælde er dyrene så syge, at de skal aflives. - Jeg tænker altid sådan på det, at hvis jeg har vurderet, at den er syg, vil jeg hellere gøre den fri for smerter. Så har jeg det også bedre med det, siger Sofie Signe Thorsen. Foto: Axel Schütt

Kærlighed til økologi For 20-årige Sofie Signe Thorsen fra Randers var det faktisk ikke økologien, der trak i første omgang. - Jeg valgte Kalø, fordi skolen lå tæt på og var lille. Og så lød det som et meget rart sted. Men så kom interessen for økologi på det første skoleforløb. Sådan tror jeg, det er for mange elever på EUX, at man udvikler kærligheden for økologi, siger Sofie Signe Thorsen, der er i gang med andet hovedforløb på EUX og er færdig med sin uddannelse til sommer. Hun er ikke helt klar over, hvad hun vil, når hun er færdig. - Jeg vil læse til produktionsleder med speciale i planter eller måske svin. Planen var i starten, at jeg skulle være dyrlæge, men så fik jeg simpelthen sådan en kærlighed for landbrug, fortæller hun.

Økonomi og udgifter



Har eleven en praktikaftale med en landmand får han eller hun elevløn under sine skoleophold.



Eleverne får kun SU på det første skoleophold på Kalø. Under praktikken og i det efterfølgende skoleophold får eleverne elevløn.



Kilde: Eleverne betaler 550 kroner om ugen for at bo og spise på Kalø Økologisk Landbrugsskole.Har eleverne ikke en praktikaftale, kan de få SU under skoleophold, hvis de er fyldt 18 år.Har eleven en praktikaftale med en landmand får han eller hun elevløn under sine skoleophold.Eleverne får kun SU på det første skoleophold på Kalø. Under praktikken og i det efterfølgende skoleophold får eleverne elevløn.Kilde: www.kalo.dk

Foto: Foto: Axel Schütt Skolen er stort set selvforsynende, så eleverne spiser den mad, de selv har været med til at producere. Det er stort set kun fisk, de er nødt til at købe udefra. Foto: Axel Schütt

Mere fokus på landbrug Foruden EUX-eleverne har skolen også nogle få af de klassiske landmandselever, men den gruppe er faldende. Langt den største gruppe af elever tilhører den internationale Global Organic Farmer-linje, hvor eleverne typisk er lidt ældre og har en uddannelse i forvejen. Omkring halvdelen kommer fra andre lande i Europa. En af de danske elever er 29-årige Anders Højlund Andersen fra Svendborg, der ved siden af studierne er selvstændig grøntsagsavler. - Jeg vil gerne være med til at demonstrere, hvad landbrug kan være. For mig at se er landbruget en væsentlig del af vores samfund, som vi skal gøre os umage med at få bragt tilbage i vores lokalsamfund. Der er en stor mulighed i at have et erhverv, der forvalter så stort et areal af Danmark. Hvordan vi forvalter arealerne har enorm betydning både for den mad, vi spiser og for vores klima. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at skabe opmærksomhed på det og samle de mennesker, der skal til for at sætte et godt landbrug sammen, forklarer Anders Højlund Andersen, der læser på første hovedforløb på global-linjen.

Foto: Axel Schutt Undervisningen veksler mellem teori i klasselokalerne og praktisk undervisning på markerne, i drivhusene eller hos dyrene. Fra venstre ses Elias Hall, Sofie Signe Thorsen og Anders Højlund Andersen. Foto: Axel Schütt

Et samlingspunkt De tre elever har lovet at vise rundt på skolen en råkold formiddag i december. Det er en af de dage, hvor temperaturen kun lige sniger sig over frysepunktet, og det aldrig rigtig bliver lyst. Men det afskrækker ikke Kalø-eleverne, der netop har valgt et erhverv, der meget af tiden foregår udenfor. Langt de fleste elever bor på skolen, og de er alle sammen med til at passe dyrene og afgrøderne, der skal tilses, selv om det er vinter og regnvejr. Eleverne skiftes også til at stå tidligt op om morgenen og malke køerne. De er alle tre enige om, at kostskoleformatet fungerer godt, for det skaber et tæt bånd mellem eleverne, ligegyldigt om de er 18, 29 eller i 40'erne, som nogle af global-eleverne kan være. Aftenerne byder ofte på foredrag og sociale arrangementer. - Kalø er samlingspunkt for økologiske interesser. Det er meget andet end en skole, siger Elias Hall. Man kan vælge at bo på et værelse alene eller sammen med andre, og husene og værelserne minder meget om dem, mange kender fra efterskoler. Dog med færre regler, for de fleste af eleverne er voksne.

Foto: Axel Schutt Anders Højlund Andersen går på den internationale Global Organic Farmer-linje, der blev oprettet i 2015 og er skolens største linje. Cirka halvdelen af eleverne kommer fra andre lande i Europa. Anders Højlund Andersen kommer fra Svendborg. Foto: Axel Schütt

Skolen er en kravlegård De tre uddannelser ligner langt hen ad vejen hinanden. De starter alle sammen med et grundforløb, hvor eleverne bliver præsenteret for alt, der har med økologisk landbrug at gøre. Modsat mange andre landbrugsskoler kommer kun et fåtal af Kaløs elever fra landmandsfamilier, og derfor har en del af dem aldrig været i nærkontakt med husdyr og store maskiner. Det ser vi, da vi kommer forbi en mark med en temmelig skæv plovfure. Markerne fungerer som en slags kravlegård, hvor eleverne får lov at øve sig, inden de skal i praktik. - Man kan se, det er en elev, der har pløjet her. Man bliver præsenteret for "basic stuff" på skolen, så man ikke laver ravage, når man kommer i praktik hos en landmand, forklarer Elias Hall. Da vi lidt senere når til fårene, er det også tydeligt at se, at grundforløbseleverne har været i gang med at klippe dem. Det er ikke alle får, der står lige skarpt. Efter grundforløbet skal alle elever i deres første af to praktikforløb.

Foto: Foto: Axel Schütt 18-årige Elias Hall vil gerne arbejde med kvæg, når han er færdiguddannet. Drømmen er at blive selvstændig, økologisk landmand. Foto: Axel Schütt

Praktik i udlandet Sofie Signe Thorsen har overstået begge sine praktikforløb. Hun var først på en frilandsgård i Danmark, og i anden praktikperiode tog hun til Tanzania og New Zealand. - Jeg vil lære så meget som muligt, mens jeg er her, så jeg arbejdede med svin i den første periode og med planter, får og kvæg i den sidste, så jeg når hele vejen rundt, siger hun. Det er langt fra usædvanligt, at Kaløs elever tager praktik i udlandet. Især eleverne på global-linjen bliver opfordret til det. Anders Højlund Andersen var i praktik i USA. - Jeg var først på en økologisk forskningsgård, hvor jeg var med til at dyrke grøntsager. Men halvvejs gennem forløbet fik jeg lyst til at prøve et andet sted, så jeg fik job på en gård i New York State. Der kørte vi tre timer ind til New York City og solgte grøntsager på Farmers Market om lørdagen, fortæller han. Derudover skal eleverne igennem to hovedforløb, inden de kan kalde sig økologiske landmænd. Nogle bliver fødevareproducenter, nogle bliver tilknyttet NGO'er og andre læser videre.

Foto: Foto: Axel Schütt Sofie Signe Thorsen holder en nyfødt kaninunge, der ikke engang har fået øjne endnu. I baggrunden ses Elias Hall. Foto: Axel Schütt

Både hoved og hænder Selvom Sofie Signe Thorsen har en kærlighed til svin, Anders Højlund Andersen er til grøntsager og Elias Hall helst vil arbejde med kvæg, ændrer det ikke på, at eleverne på Kalø skal præsenteret for det hele. Derfor har skolen både grise, får, køer, fjerkræ, kaniner og bier foruden drivhuse og marker med både korn og grøntsager. Dog er besætningerne så små, at det er det, der kaldes et demonstrationslandbrug. Det er med andre ord ikke meningen, at skolen skal leve af landbruget. De ting, de ikke selv spiser, bliver solgt i skolens gårdbutik, og resten bliver solgt i supermarkeder i nærområdet. - Det er for læringens og ikke for produktionen skyld, forklarer Sofie Signe Thorsen. - Så eleverne får en fornemmelse ikke bare i hovedet, men også i hænderne, tilføjer Elias Hall, der mener, at det er godt, at eleverne bliver præsenteret for mange forskellige aspekter af landbruget, så de kan træffe et valg på et oplyst grundlag. - Der vil altid være noget, der ikke er helt vildt spændende. Men det fede ved at vi lærer så mange forskellige ting er, at du kan finde de ting, du virkelig interesserer dig for. Og selvom du skal arbejde med svin, er det godt at vide noget om køer også, siger Sofie Signe Thorsen.

Foto: Foto: Axel Schütt Kalø-eleverne lærer også at håndtere de store landbrugsmaskiner. Her tjekker Elias Hall olie på traktoren. Foto: Axel Schütt

Foto: Foto: Axel Schütt Reportage fra Kalø Økologisk Landbrugsskole i Rønde. Foto: Axel Schütt

Foto: Foto: Axel Schütt Reportage fra Kalø Økologisk Landbrugsskole i Rønde. Foto: Axel Schütt

Foto: Foto: Axel Schütt Reportage fra Kalø Økologisk Landbrugsskole i Rønde. Foto: Axel Schütt

Foto: Axel Schutt Reportage fra Kalø Økologisk Landbrugsskole i Rønde. Foto: Axel Schütt

Foto: Foto: Axel Schütt Reportage fra Kalø Økologisk Landbrugsskole i Rønde. Foto: Axel Schütt

Foto: Axel Schutt Reportage fra Kalø Økologisk Landbrugsskole i Rønde. Foto: Axel Schütt

Foto: Foto: Axel Schütt Reportage fra Kalø Økologisk Landbrugsskole i Rønde. Foto: Axel Schütt

Foto: Foto: Axel Schütt Reportage fra Kalø Økologisk Landbrugsskole i Rønde. Foto: Axel Schütt