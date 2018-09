Opskrifter: Tag den sunde chokolade med i køkkenet

Forfatterne Louise Bruun og Torben Kitaj har fundet ud af, at mørk chokolade er sundt. Derfor forsøger de at introducere den sunde chokolade i både den salte og søde madlavning i deres nye kogebog "Sund med chokolade". De 75 opskrifter bliver suppleret med viden om chokoladen og dens gavnlige virkninger på hjerte, hjerne og tarmsystem, men også om hvilke former for chokolade-indtag, der ikke kan undskyldes med sundhedsmæssige fordele - og ja, det er alt det søde, forarbejdede chokolade.