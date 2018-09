Opskrift på Astas frikadeller - når madlavning skal være let

I samarbejde med Jysk Fynske Medier har jeg lavet fire kogebøger: "Forår", "Asiatisk sommer", "Efterår" og "Vinter". Alle med konceptet "mad til det virkelige liv". Denne opskrift stammer fra bogen med opskrifter til efteråret, som mine børn Niels, Asta og Anna har medvirket i.

Konceptet handler om, at mange er i gang med at give slip på madlavningen i en travl hverdag, for uanset om man er 32 år eller 73 år, er der sjældent tid nok.

Det ville være så ærgerligt, hvis vi stopper med at lave mad, så derfor er mit fokus, at madlavning skal være let, så det bliver gjort. Man skal ikke ud at købe en masse ingredienser eller stå flere timer i køkkenet.

Nogle elsker at stå i køkkenet. Det gør jeg også selv, men min hverdag er ikke til, at jeg kan bruge flere timer på madlavning om dagen. Jeg har tre børn og fire fotostudier at passe foruden en masse netværk og vasketøj. Det sidste er ikke helt rigtigt, for det er min mand, som vasker tøj herhjemme.