Opskrift: Ris til sushi

Fremgangsmåde:

Hæld risene i en riskoger, skyl risene blidt og hæld derefter vandet ud.

Gentag processen cirka 4-6 gange.

Lad risene stå 30 minutter dækket af vand, som hældes fra.

Nu hældes 400 ml nyt, koldt vand i risene og tænd riskogeren. Tryk på "COOK".

Riskogeren koger risene automatisk og kan derefter holde risene varme med "WARM"-funktionen. Risene koger i cirka 20 minutter.

Når risene er kogt, går riskogeren automatisk over til "WARM". Du skal ikke åbne låget med det samme, men lad risene fortsætte med at trække varme i cirka 15 minutter.

Mens risene er i gang med at koge, kan man forberede sushi-eddiken:

Tilberedning af sushi-eddike:

1. Opvarm riseddike, salt og sukker i en gryde. Det må ikke koge.

2. Rør rundt, indtil sukker og salt er opløst. Afkøl herefter blandingen.

Bland sushi-risene med eddike, når risene er helt færdige. Risene hældes op i en stor skål, og sushi-eddiken tilsættes. Det hele blandes grundigt. Lad det trække i cirka 20 minutter og rør igen.

Dæk herefter skålen med et fugtigt viskestykke/klæde, indtil risene skal bruges. Derved mister risene ikke deres fugtighed.

*Tip: Ønsker du at lave den perfekte ris, skal du bruge en riskoger.

Hvis man ikke har en riskoger, skal risene koges i cirka 30 minutter. Dette kan dog variere lidt fra komfur til komfur.

Hæld risene i en tykbundet gryde og dæk til med et tætsiddende låg (vigtigt!). Bring det i kog over middelvarme.

Lyt til, hvornår vandet koger, løft aldrig låget (vigtigt!).

Et gennemsigtigt låg er det bedste for at kunne se, hvornår vandet koger.

Lad det koge i 5 minutter. Skru derefter ned på laveste blus, og lad risene simre i cirka 10-15 minutter.

Derefter skal varmen slukkes og risene simre i cirka 10 minutter. Låget må ikke løftes.