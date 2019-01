Nyuddannet urmager scorede job hos Rolex

To dage før hun officielt var udlært, startede 23-årige Cecilia Brinch Kristensen som urmager hos Rolex i England.

- Det er et godt job at have på cv'et. Som jeg kan forstå, åbner det døren alle steder, fortæller Cecilia Brinch Kristensen, der i sensommeren flyttede til England med sin kæreste, der også er urmager.

Parret var i tvivl om, hvad de ville, da de begge var færdige med uddannelsen. Skulle de blive i Danmark eller prøve at søge arbejde i udlandet? Da hendes kæreste fik job hos urvirksomheden Watchfinders i England, tænkte Cecilia Brinch Kristensen, at hun også hellere måtte søge noget derovre.

Hun søgte gennem en agent, der fandt stillingen hos Rolex til hende og spurgte, om hun ville til en test hos dem.

Cecilia Brinch Kristensen kan godt mærke, at det giver respekt at sige, at man arbejder for Rolex. Især uden for urmagerverdenen, da det er et mærke, de fleste kender og forbinder med noget dyrt og eksklusivt.

- Folk bliver mere overraskede over, at jeg arbejder hos Rolex, end at min kæreste arbejder hos Watchfinder, siger hun.

Urgiganten stiller høje krav til deres urmagere, også til, hvordan de ser ud.

- Der er hele tiden gæster, der kommer og kigger, så du skal være præsentabel hele tiden. Jeg synes, det er hyggeligt, at folk kommer og kigger. Vi sidder altid med musik i ørene, så jeg lægger ikke så meget mærke til det, siger Cecilia Brinch Kristensen, der godt kan forstå, hvorfor mange er fascinerede af urmagerens arbejde med lup og pincet.