Ny uddannelse med fokus på bæredygtighed

Bæredygtighed og socialt ansvar er nogle af nøgleordene i disse år, og derfor tilbyder HF & VUC Fyn nu en ny HF-uddannelse netop med fokus på bæredygtighed.

Uddannelsen har fået navnet HF BITE, som står for bæredygtighed, internationalisering, teknologi og etik. Målet er at tiltrække unge, der ønsker at involvere sig i samfundet både lokalt og globalt og som brænder for at skabe et bæredygtigt samfund.

Undervisningen tager udgangspunkt i FN's 17 verdensmål og målet er, at de unge opnår viden og kompetencer til at begå sig i en globaliseret og bæredygtig verden.

- Vi oplever stor interesse for arbejdet med bæredygtighed og verdensmålene, og nu har vi udviklet en helt ny uddannelse for dem, der har lyst til at fordybe sig i emnerne, udtaler Gitte Bruus Albrechtsen, der er afdelingsleder på HF &VUC Fyn, i en pressemeddelelse.

De 17 verdensmål handler blandt andet om at afskaffe fattigdom, sikre ansvarligt forbrug og produktion, bæredygtige byer og lokalsamfund samt ligestilling mellem kønnene.