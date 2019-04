Ny Bojesen-figur: Bæredygtig pandabjørn skal være med til at beskytte naturen

I 1952 skabte Kay Bojesen den godmodige bjørn Ursula med direkte inspiration fra Zoologisk Have i København, hvor en bjørneunge ved samme navn var blevet forladt af sin mor, men taget ind af zoo-inspektør Rysgaard og hans kone, der passede bjørneungen, indtil den selv kunne spise. Historien om den ensomme bjørneunge betog Kay Bojesen så meget, at han i samme periode skabte en bjørn i træ.

Nu er der igen betagende bjørnehistorier fra hovedstadens zoologiske have. To pandaer er kommet til haven, og det har inspireret Kay Bojesen Denmark til at udvikle en pandabjørn i Kay Bojesens streg.

- Den nye panda er en variation over bjørnen Ursula med pandaens aftegninger og farver. Den er designet i tæt samarbejde med Kay Bojesens familie og følger hans designformel til at skabe et dyr med et fantasifuldt udtryk, siger Marie Kristine Schmidt, vicepræsident for design og marketing ved Rosendahl Design Group, som står bag Kay Bojesen Denmark.

Med runde former drejet i bæredygtigt træ, svungne, tykke arme og ben, der kan bevæges og et bjørneansigt med snude, er man ikke i tvivl om, at det er Kay Bojesens smilende streger, der ligger til grund for den sorte og hvide panda. Pandaen passer perfekt ind i Kay Bojesens egen zoologiske have af trædyr, der omfatter den berømte abe, hunde, elefanter, zebraer, søpapegøjer og fugle i alle farver og størrelser. De fleste lavet i 30'erne, 40'erne og 50'erne, men relanceret inden for det seneste årti, hvor Kay Bojesens naive streger har fået en renæssance.

Fælles for hele dyreflokken er, at man ikke er i tvivl om, hvilke dyr han portrætterede, selv om de blev skabt i hans helt egen streg.

- Hans bjørn var dels inspireret af Ursula fra zoologiske have, men den fik også kendetegn fra den charmerende australske koalabjørn. Og det viser lidt om, hvordan Kay Bojesen ikke ønskede at skabe tro kopier af virkelighedens dyr, men i stedet skabte han fantasifulde varianter i et design med personlighed og charme, siger Marie Kristine Schmidt.