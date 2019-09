Nikolaj Steen: At skifte karriere i så sen en alder er noget af det mest grænseoverskridende, jeg nogensinde har været ude for

Da Nikolaj Steen var i slutningen af 40'erne, måtte han indse, at han var nødt til at vende ryggen til musikken, der ellers har fyldt så meget hele hans liv. En skræmmende proces, der kostede ham fem år fyldt med bekymringer og ængstelse for fremtiden. For hvordan skaber man sig en ny karriere i den alder, når man ovenikøbet samtidig er blevet skilt og hver anden uge er alenefar til tre piger? For Nikolaj Steen blev svaret at beslutte sig for at slippe alle bekymringer, og siden har tingene flasket sig for ham. I aften er der premiere på hans tredje tv-serie i år, når "Minkavlerne" ruller hen over skærmen på TV2 Zulu.